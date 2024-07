Corsa in ospedale, la ferita si stava infettando: cos’è successo all’ex Uomini e Donne

Un incidente ha colpito una ex protagonista di Uomini e Donne che è dovuta correre in ospedale per una ferita che si stava infettando. Ecco cosa è successo.

Dopo Uomini e Donne, tanti tronisti e troniste o corteggiatrici e corteggiatori diventano dei personaggi pubblici molto seguiti su Instagram. In tanti hanno milioni di follower e sono diventati dei veri influencer e content creator che pubblicano contenuti in collaborazione con importanti aziende e brand.

Di solito, però, a tanti ex di Uomini e Donne piace raccontare ciò che accade nelle proprie vite, sia di bello che di brutto, attraverso foto, video e stories. Di recente, ad esempio, una ex tronista ha parlato dell’incidente che ha avuto e della corsa all’ospedale per una ferita che si stava infettando.

La corsa in ospedale di un ex protagonista di Uomini e Donne

Una ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato di recente il suo infortunio che l’ha costretta a correre in ospedale perché la sua ferita si stava infettando.

Si tratta di Lavinia Mauro che è stata una tronista di Uomini e Donne nel 2022 e che dal programma è uscita insieme al suo corteggiatore Alessio Corvino, con cui ha avuto una relazione fino a qualche mese fa. In una stories pubblicata su Instagram l’ex tronista ha mostrato una ferita coperta da un cerotto. La ragazza ha spiegato che qualche giorno fa si è scottata sul braccio e che è andata a farsi controllare la ferita perché stava facendo infezione.

Ha scritto: “Giorni fa mi sono fatta una bella scottatura… e la simpatica da stanotte si stava infettando… quindi sono corsa nel centro medico per farla appunto medicare.” Lavinia ha continuato dicendo: “Non sottovalutare le scottature apparentemente “non preoccupanti””. Con questo avviso ha voluto mettere in guardia tutti i suoi follower, dicendo loro di non sottovalutare le piccole scottature che possono verificarsi, ad esempio in casa quando si cucina o anche con la piastra per capelli.

Insomma, la disavventura di Lavinia Mauro per fortuna ha avuto un epilogo felice dato che la sua ferita è stata curata e medicata da un dottore, prima che prendesse effettivamente infezione. L’ex tronista, che è molto attiva e seguita sui social, ha pensato bene di mettere al corrente i suoi follower di quanto le è successo qualche giorno fa.