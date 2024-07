Clamoroso ritorno di fiamma per la coppia più amata di Uomini e Donne? Il botta e risposta social scatena il web

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne è tornata insieme? Il botta e risposta sul web fa sognare i fan.

Tantissime coppie sono nate nello studio di Uomini e Donne: alcuni protagonisti si sono sposati e hanno messo su famiglia. Quindi non c’è dubbio che la maggior parte delle persone che partecipano al programma, cercano veramente l’amore e lo trovano.

Alcune volte però le coppie, come accade nella vita di tutti i giorni, si lasciano e i fan che hanno sognato con loro sin da quando si trovavano in trasmissione, ne restano molto delusi. Un recente botta e risposta fra due ex protagonisti del programma, però, fa sperare nel ritorno di fiamma fra loro.

Ritorno di fiamma per una ex coppia di Uomini e Donne? Il botta e risposta fra loro fa ben sperare

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno fatto sognare tutti i fan sin da quando lei era tronista e lui corteggiatore a Uomini e Donne ben cinque anni fa. Una volta usciti dalla trasmissione, sono stati insieme alcuni mesi ma poi si sono lasciati.

Avevano anche partecipato a Temptation Island Vip ma il loro amore non è stato così forte e dopo un po’ si sono detti addio. In realtà dato che sono seguiti dalla stessa agenzia, spesso vengono paparazzati insieme mentre sono con altri amici e colleghi.

Entrambi si concentrano sul lavoro o su altre conoscenze ma sono rimasti in buoni rapporti come appunto testimoniano le paparazzate insieme, ad esempio quella più recente mentre in un locale di Milano Giordano giocava con Renata, la cagnolina di Nilufar.

Fra i due c’è sicuramente un bel rapporto nonostante il loro amore non sia decollato ma c’è chi ci intravede qualcosa di più ancora oggi. Amedeo Venza, l’esperto di gossip, ha repostato una storia di Nilufar in cui ha fatto una classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne.

Ovviamente la napoletana ha messo al primo posto la coppia formata da lei e Giordano e prontamente è arrivata la risposta del ragazzo che ha commentato scrivendo: “Scontato” aggiungendo tre cuori infiammati. Nilufar di tutta risposta ha aggiunto quattro cuori.

C’è chi legge in questo botta e risposta qualcosa di più di una semplice amicizia o di un rapporto civile rimasto fra due ex che sono stati insieme. Ovviamente per scoprire di più bisogna attendere eventuali aggiornamenti da parte dei diretti interessati.