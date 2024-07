In corso nuova truffa tramite mail dal dominio “inpscontrollo.it”: attenzione rubano tutto

In questo articolo parliamo di una nuova truffa in corso. Ecco come difendersi da questo ennesimo inganno.

Le truffe sono un problema molto serio, e soprattutto quelle online, negli ultimi anni hanno preso sempre più piede, creando non pochi guai ai malcapitati utenti.

Si tratta di inganni studiati ad hoc dai malintenzionati per svuotare il conto degli utenti, per fare in modo di rubare i loro dati e molto altro ancora. Purtroppo non è semplice smascherare queste truffe, perché sembrano realistiche e l’unica cosa che si può fare è analizzare quei dettagli che possono costituire anomalie e che quindi, svelano che si tratta di un tranello.

I messaggi truffa possono arrivare via mail oppure per messaggio, o addirittura possono anche esserci delle telefonate da parte di chi si finge operatore di un certo ente e molto altro ancora. Attualmente c’è una nuova truffa in corso, ed è proprio l’ente coinvolto a spiegare di che cosa si tratta, in un messaggio diffuso online per avvertire i propri utenti. Ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Nuova truffa mail dal sito inpscontrollo.it: di che cosa si tratta

Alcune truffe coinvolgono gli enti pubblici e i loro siti. I truffatori possono falsificare mail, facendole passare per vere, e fingere che le comunicazioni giunte sulla mail dell’utente, siano realmente provenienti dall’ente.

Nuova mail truffa in corso: i dettagli-ilciriaco.it

Di solito cambiano l’indirizzo, e l’utente, ignaro di quali siano le mail che davvero provengono da enti pubblici, cade in trappola. Tuttavia, in genere, sulla pagina social oppure sul sito stesso dell’ente, vengono rilasciati degli avvisi di stare all’erta da certe truffe. In questo caso, a subire attacchi da parte degli hacker è il sito dell’INPS, ed è l’ente stesso ad aver rilasciato una dichiarazione pubblica in cui chiede agli utenti di fare attenzione alla nuova truffa in corso.

Il messaggio INPS recita così:«Attenzione! Sono in corso dei tentativi di truffa tramite mail dal dominio “inpscontrollo. it”. Non cliccate sul link e non fornite nessun dato!». L’ente, quindi, avvisa del fatto che se dovesse giungervi una mail dal suddetto indirizzo, è bene prestare attenzione e non inviare dati né altro, per nessuna ragione. Potrebbe infatti essere un modo per sottrarvi denaro. Mai cliccare, quindi, su link da mail sospette o anche sms. Alle truffe si può sfuggire, ma bisogna fare attenzione ai dettagli, per evitare di finire nei guai.