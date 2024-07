Kate e William sconvolti, Carlo l’ha fatto per i nipoti: decisione senza precedenti

In questo articolo parliamo di Re Carlo III, che ha preso una decisione importante per i suoi nipoti: ecco di che cosa si tratta esattamente.

Non è un periodo facile quello che stanno vivendo i reali di Inghilterra, e questo è certo. Con le diagnosi di cancro del sovrano e della principessa di Galles, c’è un’aria di preoccupazione a cui si è aggiunto un ulteriore spavento, che ha a che fare con un altro membro della famiglia.

La principessa Anna, infatti, nei giorni scorsi, è rimasta ferita durante una passeggiata nella propria tenuta, nei dintorni di Bristol, in seguito al calcio di un cavallo, che le ha procurato delle ferite alla testa e per cui è stata ricoverata 5 giorni in ospedale. Una situazione che ha creato tanta ansia al re, che è molto legato a sua sorella, la quale per lui rappresenta una vera e propria roccia, una persona a cui si è sempre rivolto nei momenti difficili.

E in questi mesi in cui lui e la principessa Kate non potevano tener fede ai doveri reali, è stata tra coloro che più si sono prodigati per far sì che agli eventi non mancasse la presenza della famiglia reale.

Re Carlo III, la decisione improvvisa per il bene dei nipoti: cosa sta accadendo

E mentre accadono tutte queste cose, il re si occupa anche del futuro dei suoi nipoti, e di fare in modo che crescano preoccupandosi di cose che a lui stanno molto a cuore.

In tanti sanno che re Carlo III è un’ambientalista, ha molto a cuore le sorti dell’ambiente e per lui tramandare questo suo grande interesse e impegno ai nipoti è importante. Si sa anche quanto sia legato ai suoi nipoti, i figli di William e Kate, ovvero George, Charlotte e Louis.

Ebbene, il sovrano intende eseguire dei cambiamenti ai giardini di Palazzo, per consentire a George di giocare con i fratellini, e fare in modo che sia il primo nipote che i suoi fratelli, possano imparare ad apprezzare la natura e a rispettarla. Tempo fa, proprio per insegnare loro i suddetti valori, il sovrano aveva piantato alberi con i nipoti, per far loro amare l’ambiente. Si tratta di un gesto che William e Kate hanno apprezzato molto, e anche loro hanno molto a cuore questo importante tema.