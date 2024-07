Se hai Windows non puoi farne a meno: le 5 app indispensabili per chi utilizza il PC

Windows per pc offre di default tante app e utility, ma ci sono cinque applicazioni che sarebbe meglio scaricare da altri produttori.

Con Windows l’utente può utilizzare varie app fondamentali per la gestione delle proprie attività su pc. Si va dal browser Microsoft Edge all’Explorer, che è un ottimo gestore di file. Il linguaggio di programmazione dà accesso a calendari, app per le mail, per ascoltare musica e vedere film, suite per gli strumenti di calcolo e scrittura e per prendere appunti digitali.

In pratica, sono tantissimi gli strumenti integrati in Windows, ma non sempre le funzionalità di queste app sono soddisfacenti, specie se si lavora su un pc vecchio. Per chi ha poca RAM a disposizione, ci sono dei software alternativi da prendere in considerazione. In particolare ci sono cinque applicazioni utilissime per sostituire utility di Windows non troppo funzionali o flessibili su pc.

Partiamo dal browser: tutti gli utenti di Windows si lamentano dell’elevato consumo di memoria da parte di Microsoft Edge per pc. Non è un problema: si può facilmente trovare un browser alternativo e molto efficiente in termini di risparmio delle risorse. Il più leggero e affidabile è Pale Moon.

Si tratta di un browser sicuro e protetto, l’erede di Firefox e di Mozilla. Come Firefox, anche Pale Moon è un open source con una comunità di utenti e sviluppatori molto attiva. Per questo tutte le falle di sicurezza e i bug vengono subito segnalati e corretti. Inoltre è un browser che garantisce privacy: non vende mai a nessuno i dati degli utenti. Poi, è molto leggero e veloce.

Un altro problema di Windows concerne lo strumento di ricerca, che è lento e non troppo affidabile. Capita che non trovi ciò che l’utente cerca. L’app Everything per pc è una validissima alternativa che consente di cercare e trovare rapidamente file e cartelle. Il tutto in un paio di secondi.

Cinque app indispensabili per rendere più funzionale il lavoro su pc con Windows

C’è anche un’alternativa per PowerToys. Quest’ultima è un’applicazione di Windows usata per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la produttività attraverso un set con cui ottimizzare e semplificare l’uso del programma tramite la rimappatura di tasti e la creazione di scorciatoie personalizzate.

Con PowerToys, per esempio, si può incollare un testo dagli appunti in qualsiasi formato necessario con un semplice comando. La app consente anche di fissare finestre sopra altre finestre con un tasto di scelta rapida (Win+Ctrl+T) e di usare varie utility per la selezione veloce dei colori, rilevare errori generati da un comando o creare una nuova finestra per un ritaglio o uno zoom. Per chi volesse fare ancora di più, cioè creare scorciatoie anche non consentite da Windows, la app da provare è PowerRename.

La quarta app utile risolve la criticità di Windows su screenshot e note. Lightshot rende la cattura molto più semplice, consentendo di impostare scorciatoie per catturare screenshot dell’intero schermo o di parti specifiche dell’immagine. Anche ShareX è uno strumento gratuito e open source molto utile per catturare schermate e registrare parti di filmati sullo schermo: può essere indispensabile per chi vuole registrare call o videochiamate.