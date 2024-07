Basta versarli nel frullatore e il gioco è fatto: il trucco che ti semplifica la vita

Il frullatore è uno strumento indispensabile nella nostra cucina. Esiste un modo semplice e veloce che ti permette di averlo sempre pulito alla perfezione.

La pulizia degli elettrodomestici è davvero indispensabile, soprattutto perché consente di “prolungargli” la vita e sicuramente funzionerà molto meglio. Questo discorso vale per tutto, anche per il nostro frullatore.

Ma come possiamo fare per pulirli in modo corretto e senza eccessivi sforzi da parte nostra? In realtà esiste un modo molto semplice che ci aiuta a renderlo molto più efficace. Innanzitutto, è giusto dire che questo elettrodomestico va pulito dopo ogni utilizzo. In questo modo si evita che i residui di cibo si incrostino o che le macchie di alcuni alimenti non diventino permanenti sulle superfici dell’elettrodomestico.

Possiamo anticiparvi che si utilizzeranno solo prodotti del tutto naturali, che non hanno sostanze chimiche al loro interno. Di seguito, quindi, troverai il modo perfetto per pulire alla perfezione il frullatore.

Come pulire il frullatore in modo naturale

Molti potrebbero pensare che ci voglia molto per riuscire a pulire in modo corretto il frullatore. In realtà si sbagliano, in quanto serve davvero poco per renderlo come nuovo. Tutto quello che ti servirà ce lo hai già in casa o anche se ti mancasse qualche prodotto potresti sempre trovarlo al supermercato. Ecco un modo facile e veloce che ci permette di pulire questo elettrodomestico. Il limone è perfetto in questo caso, anche se in realtà dovremo utilizzare il suo succo.

Dovrai solo aggiungere anche qualche ingrediente per farlo sembrare come nuovo. Quello che dovresti fare è spremere il succo all’interno del frullatore e aggiungere dell’acqua tiepida. Poi dovrai solo azionarlo per qualche secondo.

Dopo aver effettuato questo passaggio si dovrebbero aggiungere anche due cucchiai di bicarbonato di sodio, ma questa è una scelta facoltativa. Dopodiché azioni un’altra volta e poi rovescia il contenuto dentro il lavandino. Dai un’ultima sciacquata e lascia asciugare.

In alternativa, potresti anche tagliare il limone a pezzi e aggiungere il detersivo. Anche in questo caso, dopo è necessario sciacquare il frullatore con acqua e lasciarlo asciugare in modo naturale. L’acido e gli oli presenti nella buccia possono eliminare il grasso e neutralizzare gli odori.

Questi due modi non sono solo veloci, ma ti aiutano anche a rendere perfetto il tuo frullatore dopo ogni utilizzo. In questo modo non si rovinerà prima del previsto e soprattutto non si utilizzeranno prodotti che potrebbero far male alla nostra salute e quella dei nostri cari.