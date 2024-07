Temptation Island 2024: Jenny e Martina hanno lasciato Tony e Raul? Ecco dove sono state avvistate

Jenny e Martina sono due delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Ma le giovani hanno lasciato i loro rispettivi fidanzati? Vediamo insieme cosa sappiamo.

Temptation Island è il programma dell’estate. Il viaggio nei sentimenti, che va in onda ogni giovedì sera in prima serata su Canale 5, mostra sette coppie di fidanzati mettere a dura prova il loro amore. A tentarli infatti ci sono 13 single donne e 13 uomini che convivono h24 con loro e che fanno emergere la vera natura di ognuno di loro. Al falò di confronto, ogni fidanzato può scegliere se abbandonare il programma da solo o ancora in compagnia della sua dolce metà.

Nelle scorse edizioni ci siamo appassionati alle storie di ognuno dei protagonisti. Basti pensare a Perla Vatiero che era stata lasciata dal suo ragazzo Mirko Brunetti per la tentatrice Greta Rossetti. I tre si sono ritrovati tutti nella casa del Grande Fratello e l’uomo è tornato sui suoi passi capendo di provare qualcosa per la sua ex. Ora i ‘perletti’, come sono stati ribattezzati dal popolo di X, sono di nuovo una coppia per la felicità dei tanti fan che speravano in un ritorno di fiamma.

Temptation Island, Jenny e Martina hanno lasciato i loro fidanzati?

Tra le coppie più discusse di questa edizione ci sono sicuramente Ludovica e Christian, i primi ad aver abbandonato Temptation Island. La giovane è rimasta chiusa per qualche minuto in bagno con il tentatore Andrea, immagini che hanno spinto il suo ragazzo a lasciarla. Nonostante Ludovica avesse negato che sia successo qualcosa, Andrea ha capito di non fidarsi più di lei. Un mese dopo, i due sono ancora separati. Ma cosa è successo invece agli altri?

A Temptation Island gli occhi sono tutti concentrati sulle coppie formate da Jenny e Tony e da Martina e Raul. Tony è più grande della sua ragazza ma ama divertirsi e ha raccontato ai suoi compagni di avventura di avere una doppia personalità e di tradire spesso. Mentre Raul è molto geloso della sua ragazza che comunque nel villaggio ha mostrato una certa complicità con il tentatore Carlo.

Tra le due donne è nata un’amicizia che le porta a confidarsi e a farsi forza a vicenda. Secondo i social, entrambe sono uscite da single dal programma. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti pubblicato una storia in cui le due si trovano insieme in aeroporto. In particolare Martina è andata a prendere Jenny, segno che la prima è uscita dal programma precedentemente e che ora è stata raggiunta dall’amica. Entrambe sole.