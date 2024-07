Endless Love, com’è Leyla fuori dal set: capelli biondissimi, irriconoscibile

Leyla è una dei personaggi principali di Endless Love. L’attrice fuori dal set ha i capelli biondissimi ed è irriconoscibile.

La serie televisiva turca ha conquistato definitivamente il pubblico italiano che ogni giorno segue le appassionanti vicende di Kemal, un giovane studente di ingegneria mineraria di umili origini, e di Nihan, una ragazza cresciuta in una famiglia benestante. Il loro amore contrastato e turbolento sta incollando alla TV milioni di persone.

Oltre ai due protagonisti, però, ci sono molti altri personaggi le cui storie fanno da cornice al racconto principale di Endless Love e che spesso si intrecciano tra loro. Uno dei volti principali della serie tv turca fin dalla prima puntata è senza dubbio quello di Leyla, la zia di Nihan. È un personaggio amato dal pubblico e interpretato dall’attrice Zerrin Tekindor che è molto diversa nella vita reale.

Leyla di Endless Love, com’è Zerrin Tekindor nella vita reale?

Zerrin Tekindor è nata il 5 agosto 1964 ed è cresciuta in Turchia. Sebbene alle spalle abbia una carriera di tutto rispetto, in Italia è diventata famosa proprio grazie a Endless Love, la serie televisiva che ha debuttato su Canale 5 la scorsa primavera e che si è imposta subito come uno dei programmi preferiti del pubblico Mediaset.

All’interno della serie televisiva vediamo Zerrin con i capelli castani, dato che il suo personaggio Layla ha quelle sembianze fisiche. Non tutti sanno che nella realtà l’attrice è bionda, come si vede nello scatto che la stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da 2,2 milioni di persone, confermando la sua popolarità.

Zerrin non è solo un’attrice ma è anche una pittrice molto amata e stimata in Turchia. Nella sua carriera ha preso parte a numerosi progetti che hanno messo in luce il suo talento e che le hanno permesso di diventare uno dei nomi di punta dell’intera industria cinematografica turca. Certamente, la svolta per lei è stata Endless Love, ma ha lavorato in molte altre produzioni. Basti pensare che ha vinto un Afife Theatre Award come migliore attrice non protagonista in una commedia.

L’attrice si è laureata nel 1985 presso l’Hacettepe University State Conservatory, School of Theater e nello stesso anno ha iniziato a lavorare all’Adana State Theatre in qualità di stagista. Dopo due anni è stata chiamata per il servizio ad Ankara presso lo State Theatre e ha recitato in tantissime opere teatrali di grande successo. Nel 2003 si è trasferita a Istanbul per lavorare presso l’Istanbul State Theatre, mentre l’anno dopo ha recitato in The Government Inspector.