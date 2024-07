Materasso macchiato, queste soluzioni ti aiutano in un secondo: lo fai tornare nuovo

Fastidioso, antiestetico e poco igienico. Come eliminare le macchie dal materasso. Alcuni metodi per risolvere.

Mantenere il materasso pulito e privo di macchie è essenziale per garantire un ambiente di sonno salubre e igienico. Le macchie sul materasso possono derivare da diverse fonti, come sudore, urina, sangue, bevande versate o cibo. Fortunatamente esistono diverse soluzioni per rimediare a questa situazione e ridare decoro, igiene e comfort alla nostra camera da letto.

Abbiamo parlato di vari tipi di macchie. Per cui è sempre bene fare una doccia prima di andare a letto, che può ridurre la quantità di sudore e oli corporei che possono trasferirsi sul materasso. Inoltre, è assolutamente sconsigliato mangiare a letto, non solo per questo motivo, ma anche per ragioni igieniche. Il rischio di trovarci le formiche tra le lenzuola sarebbe concreto.

Ovviamente, dunque, come in ogni ambito, la migliore soluzione è la prevenzione. Si può per esempio considerare l’idea di acquistare un coprimaterasso che possa rendere di fatto impermeabile il materasso vero e proprio. Ma se non volete affrontare questa spesa, allora armatevi di pazienza e, soprattutto, di questi ingredienti.

Come eliminare le macchie dal materasso

Prima di iniziare, assicuriamoci di avere a portata di mano i seguenti materiali: bicarbonato di sodio, acqua ossigenata, detersivo per piatti delicato, aceto bianco, panni puliti, spazzola morbida, aspirapolvere, bottiglia spray, carta assorbente. Come potete notare voi stessi, non serve poi molto per iniziare a procedere.

In primis, attenzione allo stato della macchia. Se la macchia è recente e ancora umida, tampona delicatamente con un panno pulito o della carta assorbente per rimuovere l’eccesso di liquido. Come succedere per qualsiasi macchia e qualsiasi tessuto, strofinare è un grande errore: si rischia solo di allargare la macchia stessa e di lasciare l’alone.

Dunque, bisognerà mescolare una parte di bicarbonato di sodio con due parti di acqua ossigenata e alcune gocce di detersivo per piatti delicato in una bottiglia spray. Applichiamo la soluzione direttamente sulla macchia, tamponando e lasciando agire per almeno trenta minuti. Superata la mezz’ora, tamponiamo con un panno pulito e umido per rimuovere l’eccesso di umidità. Per le macchie più ostinate potrebbe servire anche dell’aceto bianco da abbinare al bicarbonato di sodio, da spargere generosamente sulla parte trattata per neutralizzare l’odore. Si può anche utilizzare una spazzola morbida per strofinare delicatamente la soluzione sulla macchia.