Meglio dei programmi a pagamento su PC: come modificare le foto facilmente sullo smartphone

Scattare foto è solo la prima fase nella creazione di una buona immagine: per realizzare scatti davvero fantastici occorre anche saperli modificare

Le fotocamere degli smartphone e il software che elabora automaticamente le immagini sono in grado di creare fantastiche foto, tanto che la maggior parte delle persone utilizza raramente una macchina fotografica.

Il vantaggio dunque, è che oggi non servono fotocamere di grandi dimensioni o computer potenti per creare immagini e video davvero impressionanti. Al contrario, basta avere un cellulare e i migliori software per creare contenuti unici adatti alle piattaforme più popolari, che siano Instagram, TikTok, Facebook o YouTube. Per fortuna esistono numerose applicazioni di editing di foto e video per dispositivi mobili che offrono risultati professionali. Di seguito, scopriamo come modificare al meglio uno scatto senza la necessità di un computer.

Come modificare una fotografia sul tuo smartphone: la guida completa

Più della metà della popolazione possiede uno smartphone, quindi circa 4,3 miliardi di persone. Il dispositivo permette di adempiere a tantissime funzionalità. In particolare, per chi è appassionato di foto, quest’ultimo ha a disposizioni numerose app per modificarle in maniera gratuita. Grazie a numerose app, allo scatto possono essere aggiunti filtri e modifiche varie, tanto da renderlo accattivante e migliore.

Photoshop Lightroom è considerato uno dei miglior editor di foto. Si tratta di un app che consente di modificare i parametri classici della fotografia, aggiungendo alcune opzioni extra. Anche Snapseed è una delle applicazioni più popolari nell’editing delle immagini. Questa app è ideale per ottenere miglioramenti di base e ha tutti gli strumenti classici come “aggiusta”, “ritaglia” e “raddrizza”. Inoltre, il suo strumento di perfezionamento è uno dei migliori e consente di ottimizzare i dettagli di una foto senza creare un aspetto pixelato,

Un’altra delle app di Photoshop disponibile per Android è Photoshop Express, che permette di modificare le foto in modo facile e veloce senza rinunciare a funzioni veramente professionali. Si tratta di uno strumento completo che permette anche di sviluppare fotografie in formato RAW. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, non è necessaria una conoscenza approfondita della fotografia per utilizzarlo. Si può utilizzare la Regolazione automatica per correggere immagini storte, modificare il colore, utilizzare lo strumento per la rimozione delle imperfezioni per correggere alcuni dettagli o creare collage di qualità.

Prisma, un editor di foto gratuito per Android, ha accumulato più di 50 milioni di download nel Google Play Store. Il suo punto di forza sono i filtri artistici che si possono applicare alle immagini per trasformarle in vere e proprie opere d’arte. Non tutti usano i photo editor allo stesso modo: c’è chi cerca uno strumento per un ritocco più professionale e chi cerca qualcosa di più “amatoriale”. Tuttavia, tutti gli editor devono avere qualcosa in comune: essere facili da usare, gratuiti e compatibili con la stragrande maggioranza dei telefoni e tablet Android.