Metti queste piante in camera da letto: dormirai meglio e ti sveglierai più riposato

Secondo l’esperto, queste piante si rivelano delle vere e proprie alleate del sonno: mettile in camera per notare i benefici.

Ormai è cosa nota, le piante non sono solo elementi decorativi, ma vere e proprie risorse per il nostro benessere. Oltre a donare un ambiente più naturale, possono migliorare la qualità dell’aria, ridurre lo stress e, non meno importante, la loro presenza può persino aiutare a dormire meglio.

Questi benefici derivano dalle loro capacità naturali di purificazione dell’aria, rilascio di ossigeno e influenze positive sull’umore. Ma non si tratta di sole teorie: studi scientifici hanno dimostrato che interagire con le piante può abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e migliorare la concentrazione e la produttività.

Molte piante d’appartamento sono note per le loro proprietà purificanti, visto che eliminano naturalmente le sostanze chimiche nocive dall’aria rendendo, di conseguenza, gli ambienti domestici più salubri. Tra i tanti benefici e le numerose varietà presenti in natura, 5 piante in particolare sono ideali per la camera da letto grazie alle loro proprietà rilassanti e purificanti.

Cinque piante che possono aiutarti a dormire meglio

Sopratutto per chi soffre di insonnia, pare assurdo pensare di poter migliorare la qualità del sonno semplicemente aggiungendo alcune piante nella propria camera da letto. Eppure, non è solo un sogno: è una realtà supportata da esperti e studi scientifici. Tom Cook, un acquirente di piante da interno presso il British Garden Centres, spiega a The Independent che alcune specie di piante possono effettivamente aiutare a dormire meglio. Nel dettaglio, le varietà citate sono 5: