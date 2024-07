Viaggio aereo interminabile? I consigli utili per far “volare” il tempo

I lunghi viaggi in aereo possono essere una grande sfida sia sotto il profilo fisico, che mentale. Ecco come impiegare bene il tempo

I lunghi viaggi in aereo possono essere una sfida per molti viaggiatori. Non si tratta solo di superare la paura di volare e di rimanere a bordo per tanto tempo, che diverse persone, comprensibilmente, possono avere. Si tratta anche di vivere un’esperienza confortevole, sotto tutti i punti di vista.

Spesso, infatti, ci concentriamo (giustamente) sulla salute e sul benessere in volo. Con l’approssimarsi della stagione estiva, quella, cioè, in cui si viaggia più spesso, vi abbiamo elargito una serie di consigli su come affrontare, fisicamente ed emotivamente il volo. Dalla scelta del posto, all’abbigliamento comodo, passando per una corretta idratazione e un riposo adeguato.

Ma un lungo viaggio in volo per essere confortevole non dev’essere solo “sano”. Ci spieghiamo meglio. Non basta star bene fisicamente e psicologicamente per poter dire che il viaggio sia andato bene. Soprattutto i lunghi viaggi intercontinentali, infatti, possono diventare interminabili se non sappiamo come impiegare il nostro tempo. Ecco, allora, qualche consiglio che pensiamo possa tornarvi molto utile.

Come trascorrere un lungo viaggio in aereo

Approfittare del tempo in volo per rilassarsi è fondamentale per evitare di arrivare a destinazione esausti e senza energie. Durante un volo lungo, è importante alzarsi e muoversi ogni tanto. Camminare lungo il corridoio e fare semplici esercizi di stretching possono prevenire la rigidità muscolare e migliorare la circolazione sanguigna, riducendo anche il rischio di trombosi venosa profonda.

Restare attaccati al cellulare o ad altri dispositivi elettronici non favorisce il riposo. La luce blu emessa dagli schermi può interferire con il ritmo circadiano, rendendo più difficile addormentarsi. Noi vi suggeriamo l’uso di auricolari con cancellazione del rumore per bloccare i suoni ambientali e creare un ambiente più tranquillo e favorevole al sonno.

In generale, comunque, può andare bene guardare un film, per esempio. Gli aerei a lunga percorrenza, infatti, a prescindere dalla classe in cui si viaggia, prevedono per i passeggeri la possibilità di usufruire di un ampio catalogo cinematografico, nonché di altri contenuti musicali, di intrattenimento, di informazione. E anche videogiochi. Ma non esageriamo. Può anche essere molto rilassante leggere un buon libro. I divoratori di libri, in un viaggio intercontinentale, potrebbero anche essere capaci di leggerne uno intero. E, ovviamente, non dimenticate la socialità, sia che viaggiate soli, sia in compagnia. Scambiare qualche chiacchiera con il vicino di posto (sempre a voce non troppo alta) potrebbe rendere il vostro viaggio molto più piacevole.