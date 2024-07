La classifica dei segni zodiacali dal più buono al più cattivo: è proprio vero

Nella vita capita di incontrare persone davvero buone e persone perfide: anche se non ce ne rendiamo conto, molto dipende dal loro segno zodiacale.

Alcuni segni sono naturalmente portati per l’altruismo e hanno un istintivo bisogno di aiutare gli altri o di renderli felici. Nel mezzo della classifica ci sono i segni più opportunisti, che si comportano male o bene a seconda di cosa convenga di più.

I segni più cattivi sono invece i più egoisti e privi di scrupoli, che non tollerano l’idea che qualcuno si metta in mezzo quando hanno deciso di fare o di ottenere qualcosa.

La classifica dei segni dal più buono al più cattivo

TORO – I nati del Toro sono leali, affidabili e generosi. Si fanno in quattro per gli amici e mantengono sempre tutte le promesse, anche quelle che costano loro tanti sacrifici.

CAPRICORNO – Questo segno tende a rispettare tutte le regole, ad agire sempre in maniera trasparente e fa sempre il suo dovere, in qualsiasi situazione. Un vero cittadino modello.

BILANCIA – Per essere davvero felici i nati sotto questo segno devono creare una grande armonia tra tutti coloro che hanno intorno. Solo quando tutti vanno d’accordo e sono felici i nati della Bilancia si sentono davvero soddisfatti di se stessi.

PESCI – Segno idealista ed empatico, una persona del segno dei Pesci non ferirebbe mai nessuno di proposito, anche se è troppo chiusa nel proprio mondo per agire attivamente per il bene degli altri.

ACQUARIO – Gli Acquario sono animati da grandi e ideali di giustizia universale e fanno sempre tutto quello che possono per aiutare gli altri. Il problema è che quando si arrabbiano perdono la loro bontà e hanno reazioni estremamente violente.

LEONE – I nati del Leone sono buoni e generosi con chi amano e con chi si comporta in maniera leale nei loro confronti. Tendono però a essere estremamente crudeli ed egoisti quando si tratta di ottenere una posizione di predominio sugli altri.

CANCRO – Apparentemente innocui, i nati del Cancro sembrano dolci e generosi, ma la verità è che sono capricciosi ed egoisti, e ricattano emotivamente chiunque non li accontenti in tutto e per tutto.

GEMELLI – Questo segno non è cattivo di principio, ma è un grande opportunista, quindi tende a dire tutto e il contrario di tutto per ottenere quello che vuole, non si fa alcuno scrupolo a mentire e a usare le persone quando gli conviene.

SCORPIONE – Intuitivo ed estremamente intelligente, questo segno è un abilissimo manipolatore e riesce sempre a ottenere dalle persone tutto quello che vuole. Quando decide di vendicarsi di un torto, poi sa essere estremamente crudele.

VERGINE – I nati sotto questo segno sono abili strateghi estremamente ambiziosi e sono disposti a passare sul cadavere di chiunque per ottenere quello che vogliono.

SAGITTARIO – Non bisogna mettersi mai tra un Sagittario e il suo obiettivo: è disposto a usare ogni mezzo, anche il più scorretto, per ottenere esattamente quello che si è prefissato.

ARIETE – Impulsivo e spesso irrazionale, questo segno è caratterizzato da imprevedibili scoppi di rabbia e violenza. Quando succede riescono a ferire profondamente chiunque abbiano davanti.