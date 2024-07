Antonella Clerici, grandissimo traguardo per la presentatrice: è riuscita a farlo per la prima volta dopo l’intervento

Antonella Clerici è riuscita a ottenere un traguardo, per la prima volta dopo il suo intervento alle ovaie. Felicità per la conduttrice.

Antonella Clerici ha preoccupato tantissimo i suoi fan nelle settimane scorse. L’amata conduttrice Rai era stata operata d’urgenza alle ovaie per una ciste. L’intervento, fortunatamente, è andato molto bene e ha comunicato ai suoi fan la sua felicità per la riuscita dell’operazione. Poi è stata dimessa poco dopo e sta cercando di tornare piano piano alla normalità dopo i giorni difficili che ha passato.

La conduttrice, che ha passato un brutto momento anche per la morte di un cugino, sta cercando di riprendersi e superare il periodo di convalescenza. I fan le sono stati molto vicini e non vedono l’ora che si riprenda per tornare carica in televisione alla conduzione di ”E’ sempre Mezzogiorno”. Antonella Clerici è uno dei volti televisivi più amati in Italia e i suoi ammiratori le mostrano sempre molto affetto. Recentemente è riuscita a raggiungere un grande traguardo che ha reso felici i follower.

Antonella Clerici è riuscita a farlo dopo la prima volta: il traguardo della conduttrice

Sono giorni impegnativi per Antonella Clerici perché sono passate poche settimane dal suo intervento. Purtroppo la ciste alle ovaie era così seria che ha richiesto un’operazione d’urgenza per la famosa conduttrice. Dopo l’intervento delicato ora sta piano piano tornando alla sua normalità e ogni piccolo gesto che prima sembrava semplice, per la conduttrice Rai è un traguardo importantissimo.

La Clerici, infatti, è riuscita a fare il bagno nella piscina della sua casa nel bosco, poiché la ferita dell’intervento ormai si è rimarginata. La conduttrice ha fatto sapere ai suoi follower che questo è il suo primo bagno della stagione. I fan sono molto contenti di sapere che Antonellina sta bene. Mentre attendono il ritorno della conduttrice a settembre restano aggiornati sulla quotidianità della donna e di come sta passando le sue vacanze prima dell’imminente ritorno nel piccolo schermo.

Per Antonella questo è un grande traguardo perché significa che ha superato la sua malattia e che può tornare a fare le cose che ha sempre amato. La conduttrice è molto seguita sui social ed è amatissima per i suoi programmi di cucina che da più di 20 anni conduce su Rai Uno, portando felicità nelle case di milioni di italiani.