Filippo Bisciglia, avete visto dove abita? La casa del conduttore di Temptation Island è da sogno

Filippo Bisciglia vive con la compagna Pamela Camassa in una casa davvero meravigliosa, dallo stile minimal chic: le foto.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di vivere a Roma, in uno dei quartieri residenziali più in della Capitale, dove si trovano gli appartamenti di molti personaggi famosi. Gli interni sono davvero eleganti, dallo stile minimal chic e rispecchiano in pieno la personalità della coppia.

La casa è anche molto luminosa, ha infatti diverse finestre da cui entra la luce del sole e una meravigliosa terrazza dove trascorrere il tempo all’aria aperta e rilassarsi nelle serate estive. Il conduttore di Temptation Island e la compagna non hanno praticamente badato a spese per l’arredamento.

Dove vive Filippo Bisciglia, la casa da sogno con Pamela Camassa

Filippo e Pamela hanno un meraviglioso appartamento a Roma, una casa strutturata con un grande open space dove si sviluppa la zona giorno e con arredamenti extra lusso e moderni.

Come si vede dalle immagini il cuore della casa sono il salotto e la sala da pranzo, che sono praticamente comunicanti. Gli arredi sono tutti sulle tonalità del bianco, nero e grigio. C’è un bellissimo divano a L bianco con cuscini neri e cornici e quadri black and white, ci sono moltissimi specchi che contribuiscono a dare luminosità a tutti gli ambienti.

Gli interni sono caratterizzati anche da controsoffitti particolari, resi unici da geometrie di intonaci che contribuiscono a rendere particolare ogni ambiente. La cucina anche segue i colori del bianco, nero e grigio, con una struttura modernissima e super tecnologica. Gli elementi di arredo sono minimal chic, basta vedere le sedie in plexiglass trasparente per rendersene conto.

La casa di Filippo e Pamela rispecchia in pieno il loro modo di essere nella vita. Il conduttore di Temptation Island al momento è impegnato al comando del reality delle coppie che, come era stato previsto, sta ottenendo uno strabiliante successo. Gli ascolti sono davvero ottimi e infatti Mediaset ha deciso di bissare l’appuntamento, con una versione winter del programma che dovrebbe partire dopo settembre.

Al momento non si hanno molte indicazioni su questa nuova edizione, ma pare che la produzione sia già a lavoro per la scelta del cast. Intanto Bisciglia, con la sua maestria, sta raccontando le storie delle coppie di questa edizione, tenendo come sempre incollati alla tv milioni di telespettatori.