Bonus da 2000 euro ma la domanda va fatta subito, grandissima opportunità: chi può averlo

Una recente iniziativa permette di ottenere fino a 2.000 euro di bonus, ma è meglio sbrigarsi: la domanda va fatta entro il 30 agosto.

In un contesto economico ancora incerto, i sostegni economici messi a disposizione dal governo sono un supporto importante per i cittadini. Nella Legge di Bilancio 2024, sono molte le opzioni, suddivise per categoria e limiti ISEE. Molte di queste sono rivolte alle famiglie sotto i 15.000 euro di reddito, mentre altre offrono requisiti più elastici.

L’opportunità in questione vede la possibilità di ricevere fino a 2.000 euro, e il limite ISEE è decisamente più flessibile. La famiglia richiedente non deve infatti superare i 40.000 euro di reddito annuo; una cifra, questa, che apre l’accesso a più persone.

Tuttavia, come ogni supporto erogato dal governo, anch’esso richiede requisiti ben specifici, nonché una fascia specifica di beneficiari e una determinata modalità di erogazione. La domanda va fatta entro la fine di agosto e, dal momento in cui verrà presentata, il richiedente verrà messo in graduatoria per l’ottenimento. Ma vediamo nel dettaglio.

Bonus 2.000 euro: requisiti e domanda

Tra le tante agevolazioni disponibili per il 2024, alcune sono rivolte agli studenti in Italia. Tra queste, citiamo per esempio il il Bonus 500 euro, o Carta del Merito. Introdotto per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2023, questo incentivo è stato pensato per premiare i giovani che si distinguono per i loro risultati accademici.

A differenza di molte altre agevolazioni, la Carta del Merito non richiede né l’ISEE né la dichiarazione dei redditi e consente di acquistare gratuitamente prodotti come musica, abbonamenti a quotidiani, biglietti di concerti e molto altro. La domanda verrà aperta presumibilmente a gennaio 2025 e, per accedervi, i giovani interessati dovranno registrarsi sul sito del Ministero della Cultura.

Un’altra recente iniziativa particolarmente rilevante è il bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti. Questo bando è rivolto agli studenti degli istituti alberghieri e agrari per l’anno scolastico 2023/24. Le borse di studio sono destinate a 10 studenti, con un importo che può arrivare fino a 2.000 euro, a seconda delle risorse disponibili.

Si tratta di un’iniziativa comunale e, per accedervi, gli studenti devono essere residenti a Pantelleria, oltre a essere iscritti e frequentare scuole superiori con indirizzo alberghiero o agrario fuori dall’isola. Inoltre, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente della famiglia non deve superare i 40.000 euro.

Per presentare la domanda è necessario allegare:

moduli di dichiarazione del possesso dei requisiti;

certificato di iscrizione e frequenza del corso di studio;

pagella dell’anno scolastico 2023/24;

attestazione ISEE in corso di validità;

copia di un documento di identità del richiedente.

Le domande devono essere inviate entro le ore 14:00 del 30 agosto, tramite PEC o in forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Pantelleria.