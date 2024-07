Ex vippona ritrova l’amore: la foto a letto con il fidanzato scatena la bufera

Due ex del Grande Fratello Vip tornano insieme ed è una delle coppie che si sono fatte più la guerra in questi mesi.

Il Grande Fratello Vip ha dato molte emozioni ai telespettatori. Il reality, ormai fuori produzione, è stato contenitore di numerosi episodi trash, ma anche pieno di scene molto romantiche. Sono tanti gli amori che sono sbocciati nella casa del GF Vip, analogamente alla versione nip e la formula mista, quella che va in onda attualmente. I fan si sono affezionati negli anni a tutte le storie d’amore che sono nate all’interno del programma tv.

Purtroppo però alcune coppie si sono lasciate, sopratutto quelle che hanno appassionato tantissime persone. Una di queste lo ha fatto in modo burrascoso, lasciando senza parole molti fan dinanzi al comportamento dei due ex vipponi. Ora, dopo la guerra reciproca, i due sono tornati insieme e lo hanno svelato sui social, facendo felici i fan che speravano di un ritorno di fiamma.

Due ex vipponi del Gf Vip tornano insieme: ma chi sono?

Nessuno voleva credere ai propri occhi quando hanno visto le storie postate da una ex vippona con il suo ex fidanzato, insieme nel letto. I due si erano lasciati in modo brusco e hanno cominciato una guerra anche a suon di minacce di denunce e di diffide. Ma dopo il periodo difficile i due sono tornati insieme e lo hanno annunciato ai loro follower, facendoli restare senza parole e anche felici.

Stiamo parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello e si sono messi insieme. Poi purtroppo la loro storia è stata tormentata e i due si sono lasciati bruscamente, facendosi anche la guerra a vicenda. I fan speravano di un ritorno di fiamma, che c’è stato perché Oriana ha pubblicato alcune storie che la ritraggono tra le lenzuola con Dal Moro mentre gli dà il buongiorno.

Una scena molto tenera che ha reso felici sia i fan del Grande Fratello Vip che gli ammiratori di Oriana Marzoli. Finalmente dopo tante difficoltà i due sono tornati insieme e sono riusciti a far rinascere il loro amore. Sentimento che era stato soffocato da diverse incomprensioni nella coppia. Il GF continua così ad essere uno dei reality dove nascono più storie di amore, appassionando in ogni edizione tanti telespettatori.