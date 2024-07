Combattere il caldo con l’alimentazione: ecco come dissetare l’organismo a tavola

In questo articolo parliamo di combattere il caldo con l’alimentazione e di come far star bene il nostro corpo. Cosa fare quando l’afa è molto forte.

L’estate è arrivata e il caldo forte comincia a farsi sentire, in alcune regioni, peraltro, anche in maniera pesante. Quando le temperature sono elevate, è importante avere delle accortezze, per evitare di sentirsi male.

Tra i consigli che il Ministero della Salute dà ai propri cittadini e turisti, c’è sicuramente quello di uscire nelle ore diurne in cui fa meno caldo. Evitare di uscire, ad esempio, tra le 11 e le 18. Importante anche l’abbigliamento, indossando abiti leggeri, schermare le finestre usando persiane, tende, e quant’altro.

Quando l’afa è opprimente, è sempre bene fare bagni o docce con acqua tiepida, evitare di fare attività fisica intensa o lavori molto pesanti nelle ore in cui il caldo imperversa. Se vi sono persone fragili in casa, contattare un medico se vi sono particolari malesseri, pur se lievi, se sono sotto cura farmacologica. Naturalmente, è importante contrastare il caldo anche bevendo e alimentandosi in modo corretto. Ecco quali cibi scegliere, in questi casi.

Caldo, combattilo con la corretta alimentazione: i giusti cibi e bevande

Quando il caldo si fa sentire, anche a tavola è importante fare le giuste scelte, per fare in modo che il nostro corpo rimanga in salute.

Una buona idea è senz’altro quella di bere 2,5/3 litri di acqua al giorno. 1 litro e mezzo lo si può introdurre nell’organismo mangiando, mentre ciò che resta lo si può fare bevendo. Sarebbe opportuno evitare bevande troppo fredde, gassate o zuccherate e anche meno caffè. Ovviamente, evitare alcolici e superalcolici.

Gli esperti consigliano di consumare quella frutta stagione che contiene più acqua, come fragole, albicocche, meloni, angurie, fichi, pesche e molto altro ancora. Esse contengono vitamine e antiossidanti. Mangiare pesce azzurro, che contiene omega 3 può essere un’ottima soluzione a livello nutrizionale, così come è meglio ridurre l’apporto di salumi.

È bene mangiare poco e spesso, e sarebbe anche opportuno non consumare molto sale, perché trattiene i liquidi. Di solito, gli esperti consigliano di assumere sale iodato. Soprattutto quando fa così caldo, è importante tenere d’occhio gli alimenti, in modo che siano conservati in modo corretto. Con l’afa si possono rovinare, per cui è importante essere attenti a questo aspetto, anche per evitare di sentirsi male.