Ferie estive, proteggi la tua casa con 1 euro: il trucco che non tutti conoscono

Prima di partire per le vacanze estive è importante proteggere la propria casa. C’è un trucco per farlo, basta solo una moneta da 1 euro.

Le ferie in estate sono l’occasione per rilassarsi, ma per un vero e profondo relax bisogna partire sapendo di lasciare la casa ben protetta. I pericoli che possono esserci nella nostra abitazione sono molteplici e ci sono delle buone abitudini da mettere in atto.

Le vacanze estive possono durare pochi giorni, ma anche diverse settimane. Se si sta via per un periodo di tempo più o meno lungo è bene avere determinate accortezze per non ritrovarsi di fronte a problemi da risolvere al proprio rientro.

I rischi a cui si pensa generalmente sono i furti se nella casa vuota si introducono i ladri oppure fughe di gas o rotture all’impianto idraulico. Sicuramente è bene mettere al sicuro gli oggetti preziosi e chiudere bene la casa, magari con un sistema d’allarme. È necessario ricordarsi di chiudere il gas e l’erogatore dell’acqua: ma c’è anche un’altra cosa importante da fare.

Il trucco da 1 euro: con una monetina si evita un grosso pericolo in casa quando si va in ferie

Se acqua e gas vengono chiusi prima di partire non può essere così per la corrente elettrica. Questa non può essere staccata perché il frigorifero deve rimanere in funzione. Proprio questo elettrodomestico, nel cui freezer mettiamo il cibo per una lunga conservazione può nascondere delle insidie.

Se durante la nostra assenza da casa per un qualsiasi motivo viene interrotta, magari temporaneamente, l’erogazione dell’energia elettrica il cibo che si trova all’interno del freezer può subire un processo di scongelamento. Nel caso in cui poi l’elettricità viene ripristinata si avvierà di nuovo il congelamento.

Ma, come si sa, gli alimenti che si scongelano non devono poi essere nuovamente congelati e poi consumati perché questo determina un grande pericolo per la salute. Se ciò avviene a nostra insaputa andiamo incontro inconsapevolmente ad un pericolo anche abbastanza serio.

Fortunatamente però il problema si può risolvere in modo facile ed efficace. La soluzione c’è e consiste in un metodo davvero semplicissimo che consente di rilevare se effettivamente si è verificata un’interruzione della corrente elettrica.

Il sistema facilissimo consiste praticamente nell’utilizzare una monetina, va bene quella da 1 euro. Si procede così: prima di partire si mette a congelare un bicchiere d’acqua. Quando questo è diventato ghiaccio si posiziona la monetina sulla superficie.

Al rientro basta osservare dove si trova la monetina: se è ancora lì sulla superficie vuol dire che non vi è stata alcuna interruzione di corrente. In caso contrario, se la monetina appare all’interno del bicchiere, in mezzo o in basso ciò significa che c’è stato uno scongelamento e quindi il ghiaccio è diventato acqua e la moneta è andata giù. Gli alimenti quindi si sono scongelati e poi di nuovo congelati, per cui ovviamente non vanno consumati.