Dolore incancellabile per Il Volo: la perdita è troppo grande, nulla sarà più uguale

Incidente e dramma per Il Volo, i tre tenori sono ora chiamati a fare i conti con una profonda perdita.

Nuovi appuntamenti live con Il Volo che hanno regalato al proprio pubblico un’estate di grande musica. Tour in giro per l’Italia per i tre tenori che continuano così a cavalcare la scia di Sanremo, durante il Festival il gruppo ha convinto tutti con la sua “Capolavoro” e questo ha permesso loro di tornare sulla cresta dell’onda. Peccato che il momento positivo rischia di essere rovinato da un pesante dramma.

Profondo dolore da parte dei tre artisti che proprio mentre passavano da un palco all’altro per la loro tournée hanno ricevuto una notizia che mai avrebbero voluto sentire. Quello che è successo rischia di cambiare per sempre la loro avventura nel mondo della musica.

Messaggio strappalacrime da parte di Ignazio Boschetto che è da poco tornato sui social non solo per avvisare il proprio pubblico di quello che è successo ma anche per mandare l’ultimo saluto a quella che è stata per lui, e non solo, una delle persone più importanti di tutta la sua carriera.

Lutto per Il Volo, l’incidente è stato fatale: il ricordo ha commosso tutti

Questa non è stata solo un’estate di grandi successi per Il Volo ma anche di enormi dispiaceri. Soprattutto dopo che i tre cantanti hanno dovuto salutare prima del tempo la collaboratrice Barbara Vitali, deceduta in seguito ad un incidente capitatole lo scorso 7 luglio. La donna era ricoverata presso l’ospedale di Bologna ma nonostante le cure e l’impegno da parte dei medici, per lei non c’è stato niente da fare.

Sentito ricordo da parte di Ignazio Boschetto che ha così voluto dimostrare tutta la sua solidarietà verso gli amici e i famigliari della donna prematuramente scomparsa. Il suo compito era quello di curare gli aspetti pratici ed organizzativi legati agli eventi ai quali erano soliti partecipare i ragazzi de Il Volo. La scomparsa segna inevitabilmente la fine di un’epoca per loro tre.

Barbara Vitali era apprezzata nel mondo della musica non solo per la sua professionalità ma anche per le sue doti umane. Chi l’ha conosciuta l’ha descritta come una donna profondamente garbata e gentile, oltre che estremamente competente. Il lutto non riguarda perciò solo i tre tenori ma anche l’intero mondo della musica. Si è spenta appena dopo aver spento 54 candeline, il suo compleanno è stato festeggiato il 13 giugno.