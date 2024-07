Carlo Cracco, questa proprio non poteva aspettarsela: il suo ristorante massacrato da un cliente

Lo chef stellato Carlo Cracco ha ricevuto un’altra recensione negativa per il suo ristorante milanese. Critiche aspre dal suo cliente.

Carlo Cracco è diventato famoso con la sua partecipazione a Master Chef, noto programma televisivo. Lo chef ha un ristorante stellato a Milano proprio sotto la galleria Vittorio Emanuele. Il suo locale è meta di vip e di personaggi famosi, ma anche di gente comune che ama la cucina e vuole mangiare piatti raffinati e conoscere un big dei fornelli. Il suo ristorante è molto rinomato e ha una stella Michelin.

Recentemente però non c’è stato molto gradimento. Riguardo al ristorante di Cracco è successa una cosa imbarazzante con un cliente. Questo si è lamentato per il locale nella galleria Vittorio Emanuele e l’episodio ha creato molte polemiche. Carlo Cracco, noto chef stellato, è stato così massacrato dal suo cliente che è andato a fare colazione nel suo rinomato ristorante Cracco. Quello che è successo è incredibile.

Carlo Cracco massacrato da un cliente: cosa è successo

Come detto, Carlo Cracco fino a pochi anni fa aveva due stelle Michelin. Poi negli anni una di queste stelle si è persa per strada e si sono moltiplicati i clienti scontenti. Tanto che le recensioni negative sono salite tantissimo e diversi clienti si stanno lamentando per il suo locale. Fino al 2018, infatti, il ristorante Cracco ha avuto due stelle, e i clienti non avevano niente da ridire anche se pagavano tanto.

Ovviamente si tratta di una minoranza quella dei clienti scontenti, ma le recenti recensioni negative su Tripadvisor che imbarazzano lo chef stanno aumentando. Recentemente un cliente ha scritto una recensione lamentandosi del servizio del ristorante Cracco di Milano. Egli ha scritto che non sono professionali e ha dato due stelle al locale di Carlo Cracco.

”Da vecchi milanesi si torna da Cracco per la colazione (ore 10:00) – scrive il cliente -. La Galleria, pur invasa da turisti, è sempre la Galleria de Milan, ma quando ti siedi al tavolo per la colazione e dopo 20′ nessuno viene a prendere l’ordinazione ed anzi vengono serviti due tavoli prima di noi, di persone arrivate dopo di noi,….beh ci si alza e si dice educatamente alla ragazza al desk della reception “pessimo servizio, si va da Marchesi”. Il logo “C” fa molto, ma poi la mancata professionalità degli operatori ti massacra“.