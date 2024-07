Qual è il lavoro di Luca di Temptation Island 2024? Spunta un video del passato che svela la verità

Temptation Island, Luca pubblica sul suo profilo TikTok un video che toglie ogni dubbio. Ecco che lavoro fa il fidanzato di Gaia.

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island è, come sempre, molto emozionante. Chi segue il programma sa che, ogni anno, alcune coppie più di altre attirano l’attenzione dei telespettatori che vogliono scoprire quante più cose possibili sulla loro vita. Ed è ciò che è accaduto con Lino e Tony, ad esempio, mattatori della prima puntata. Ma è anche ciò che sta succedendo ora, con Luca.

Il fidanzato di Gaia ha, infatti, scatenato non poche discussioni per via di alcune dichiarazioni fatte nel corso della seconda puntata del reality e, se questo non bastasse, ora si alza l’hype scoprendo un retroscena sulla sua vita lavorativa non meno interessante. Il tutto grazie ad un video postato sul suo canale TikTok.

Temptation Island: ecco che lavoro fa Luca

Luca e Gaia hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché la fidanzata aveva bisogno di certezze. Il motivo? Il suo fidanzato l’aveva tradita e ora, passati diversi anni e, soprattutto, diventati loro più adulti la necessità è chiara: sono fatti per stare insieme oppure no? Gaia ha scelto di capirlo all’interno del programma, ma appena entrata nel villaggio delle fidanzate è stata subito chiamata a guardare un video con Luca come protagonista.

Il ragazzo non era intento a flirtare con altre tentatrici, ma stava parlando a cuore aperto alla produzione dichiarando di aver tradito Gaia molte più volte di quelle di cui lei era a conoscenza. Ciò che ha ulteriormente destato scalpore è stato il fatto che lui si è giustificato, o almeno ha provato a farlo incasellando quei tradimenti come dei bisogni fisiologici. Il web, su questa affermazione, è letteralmente esploso.

Ma se questo non fosse sufficiente, sul profilo di TikTok di Luca di Temptation Island è comparso un video, pubblicato proprio da lui stesso che lo ritrae su un palco intento a cantare, anzi, a fare rap. Sembra chiaro che il fidanzato di Gaia l’anno scorso ha partecipato al Gardaland Summer Festival, organizzato da RTL 102.5 ed è salito sul palco proprio a cantare una sua canzone rap.

Nome d’arte Luca Bad MC, ecco come si fa chiamare e ora anche lui, insieme a Lino che pare aver pubblicato una canzone neomelodica in passato, fanno parte del “team cantanti” di Temptation Island. Quello di rapper è il suo lavoro ufficiale? A quanto pare sì e spiegherebbe anche il perché è sempre in giro e il perché abbia tutte queste possibilità di incontrare molte donne. Per lui vale il detto “L’occasione fa l’uomo ladro?”.