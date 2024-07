La rosa della vendetta anticipazioni: il gesto d’amore di Deva per Gulcemal

Nei prossimi episodi de La rosa della vendetta assisteremo al gesto d’amore di Deva per Gulcemal: ecco cosa accadrà.

Negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede in Italia i serial televisivi turchi. Questi stanno appassionando sempre di più il pubblico del nostro Paese che non vede l’ora di assistere alla prossima puntata della loro serie tv preferita in onda, rigorosamente, su Canale 5.

Tra questi serial non possiamo non citare La rosa della vendetta che va in onda in prima serata dallo scorso 7 giugno. Il serial narra la storia di Gülcemal Şahin, un uomo che è stato abbandonato da bambino dalla madre e trasformato in un mostro oscuro, mentre Deva Nakkaşoğlu è una donna che ha iniziato ad odiarlo e poi è scivolata nel vortice della passione e della tempesta.

La rosa della vendetta: il gesto d’amore di Deva per Gülcemal

Nelle prossime puntate del serial turco La rosa della vendetta assisteremo ad uno slancio d’amore di Deva nei confronti di Gülcemal. La ragazza, infatti, per salvare la vita a Gülcemal sarà anche disposta a far fuori un uomo. I complici di Zafer, infatti, le resteranno sempre alle calcagna e rischieranno di farle male veramente.

Tutto inizia quando, in un momento di rabbia İbrahim si farà scappare una frase infelice: “Questa casa non è mica un orfanotrofio”. Deva si sentirà ferita, anche perché avrà modo di pensare al suo passato per niente felice, così prenderà Armağan e insieme scapperanno via. La ragazza però non sa che gli uomini di Zafer le sono alle calcagna.

La donna li ha incaricati di seguirla, senza però sapere che in macchina con lei c’è pure Armağan. Faranno in modo che la ruota posteriore del van che guiderà Deva si buchi, in maniera tale che si fermi nel nulla e in una zona in cui non c’è copertura mobile. Gli scagnozzi di Zafer terranno Deva bloccata in un bosco finché non interverranno Gülcemal e Vefa.

Gülcemal metterà tutti gli uomini al tappeto tranne uno che, invece, gli punterà la pistola addosso pronto ad ucciderlo. Sarà a questo punto che interverrà Deva che, a sangue freddo sparerà al complice di Zafer per salvare la vita di Gülcemal. La donna, attraverso questo gesto, dimostrerà quanto ama Gülcemal.

Nelle prossime puntate de La rosa della vendetta vedremo anche che la vita di Armağan subisce uno scossone quando scopre che Zafer è anche la madre di Gülcemal e Gülendam, ma soprattutto che ha abbandonato i due quando erano ancora molto piccoli per scappare con il suo amante, relazione da cui è nato proprio Armağan. Ha scoperto tutto grazie alla signora Pelin.