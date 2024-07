Sogni un fisico alla Can Yaman? Ecco come ottenere dei pettorali scolpiti

Vorresti aumentare la massa muscolare e, in particolare, i muscoli pettorali? Vediamo cosa devi fare per avere un fisico alla Can Yaman.

Se noi donne siamo fissate con gambe e glutei, anche il pubblico maschile ha le sue ossessioni: pettorali e tartaruga scolpita in primis. Avere un fisico tonico e muscoloso non è assolutamente impossibile: tutto sta nel seguire un piano di allenamento mirato e nutrirsi in modo corretto.

Le foto dell’attore turco Can Yaman in costume hanno fatto battere il cuore a molte donne e suscitato una certa invidia in molti uomini. In effetti il bel protagonista di “Viola come il Mare” ha un fisico scolpito e muscoloso, degno della copertina delle più prestigiose riviste di fitness.

Se per noi donne l’ossessione è rappresentata dalle gambe e dai glutei, anche la platea maschile ha le sue “fissazioni” estetiche. Gli uomini sono attenti, in modo particolare, ai muscoli pettorali e a definire l’addome in modo da poter fare sfoggio di una bella tartaruga.

La nostra forma fisica dipende, certamente, in buona parte dalla nostra genetica: c’è chi geneticamente ha una percentuale di grasso molto bassa e chi, invece, tende ad accumulare adipe. Però non dimentichiamo mai che dieta corretta e allenamento mirato possono fare moltissimo.

Ecco i migliori esercizi per sviluppare i pettorali

Se hai pettorali poco sviluppati, non ti preoccupare: con alimentazione e allenamento puoi migliorare moltissimo la tua condizione di partenza. Di seguito vediamo quali sono gli esercizi più indicati per pettorali da urlo.

Il sogno di ogni uomo – o quasi – è avere un addome perfettamente scolpito e definito e pettorali sviluppati come il bellissimo Can Yaman. Naturalmente bisogna sempre tenere conto della propria genetica che, alla fine dei conti, ha sempre l’ultima parola. Però allenamento e dieta possono fare moltissimo per migliorare la situazione di partenza.

Per quanto riguarda la dieta, la cosa migliore è affidarsi ad un nutrizionista specializzato in alimentazione per chi fa sport. Per quanto riguarda gli allenamenti, ci sono esercizi che, più di altri, sono specifici proprio per i pettorali. Partiamo con il precisare una cosa: il pettorale, è composto da un unico muscolo il gran pettorale più un piccolo muscolo situato al di sotto chiamato piccolo pettorale.

Il modo migliore per allenare i pettorali è combinare esercizi multi articolari ad esercizi di isolamento. Ad esempio, durante una sessione di allenamento in palestra, si possono combinare spinte con il bilanciere eseguite stesi sulla panca piana, ad aperture con i manubri eseguite sempre stesi sulla panca.

Oltre a bilanciere e manubri, sono utilissimi i cavi. In particolare sono efficaci le chiusure sia ai cavi alti che ai cavi bassi. Infine un ottimo esercizio è quello con la Chest press cablet machine. L’ideale è fare almeno 8-12 ripetizioni per 3 giri e allenare i pettorali almeno 3 volte alla settimana.