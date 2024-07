Dimentica Santorini e Mykonos, sono queste le isole più belle della Grecia

Mykonos e Santorini sono due tra le isole greche più famose e battute dai turisti. Ma quelle di cui vi parliamo oggi non sono meno belle.

La Grecia è, ormai da decenni, una delle mete preferite per i turisti di tutto il mondo. Sia per merito della capitale, Atene, una delle città al mondo, insieme a Roma, che può vantare la più grande storia e tradizione. Ma anche, evidentemente, per le sue isole e le sue spiagge cristalline. Se volete godervi una vacanza in Grecia su un’isola, queste sono quelle più belle, ma meno inflazionate dal turismo di massa.

Sì perché ogni anno quelle zone vengono prese d’assalto dai turisti di tutto il mondo. Il mare della Grecia è tra i più rinomati. E le isole della Grecia sono note per il divertimento che possono offrire. Ovviamente, le più famose sono Santorini e Mykonos (e anche Creta, la più grande) che riescono a dare ai turisti tutto quello che essi vogliono.

Si tratta, infatti, di isole attrezzatissime che, di giorno, permettono di rilassarsi e divertirsi al mare. Il mare greco è qualcosa di spettacolare, così come le spiagge di Mykonos e Santorini, fatte di sabbia dorata e organizzate con stabilimenti balneari in cui non manca nulla. E non manca, evidentemente, il divertimento sfrenato notturno, dove ci si può scatenare nelle discoteche di queste zone, molto battute dai modaioli di tutto il mondo.

Se invece volete godervi le stesse bellezze naturali e lo stesso livello di divertimento, senza, però, trovarvi in luoghi stipati da altri turisti, queste sono le isole greche, altrettanto belle, ma meno battute dalla massa.

Le isole più belle (e meno famose) della Grecia

Syros è una delle gemme nascoste delle isole greche, un luogo che combina la tranquillità con un’infrastruttura ben sviluppata. Pur essendo la capitale delle Cicladi, rimane una destinazione meno frequentata dai turisti rispetto alle sue vicine più famose come Mykonos e Santorini. Una visita a Syros può essere arricchita da escursioni alle isole vicine. Tinos, con i suoi paesaggi mozzafiato, è facilmente raggiungibile e rappresenta una meta imperdibile. Anche Paros e Naxos offrono esperienze indimenticabili, con le loro spiagge splendide e la vibrante vita notturna.

Kythnos si distingue per la sua autenticità e semplicità. Facile da raggiungere, a sole due ore di traghetto dal Pireo, Kythnos offre un’esperienza verace con le sue terme naturali, i porticcioli di pescatori e le spiagge tranquille. Kimolos è un’altra isola che merita una visita. Sebbene meno conosciuta e turistica, la sua bellezza naturale e le sue spiagge incontaminate, come Mavrospilia, Bonatsa e Prassa, stanno lentamente guadagnando fama. Sikinos è un’isola affascinante, nota per i suoi festeggiamenti tradizionali e la sua ospitalità. La sua vicinanza a Santorini la rende una meta facilmente raggiungibile.

Limnos, situata al confine orientale dell’Egeo, è un’isola meno conosciuta ma ricca di fascino. La sua distanza da Atene e Salonicco la rende un rifugio tranquillo, perfetto per chi cerca un’esperienza autentica e meno turistica. Limnos offre paesaggi verdissimi, spiagge cristalline e una forte identità culturale. Infine, Kalymnos, che è famosa per le sue opportunità di arrampicata, ma offre molto di più. L’isola è un punto di incontro tra tradizione e modernità, con i suoi pescatori e albergatori che incarnano lo spirito della diaspora greca.