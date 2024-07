Amadeus, la separazione che nessuno poteva immaginare: fulmine a ciel sereno

Dopo il matrimonio con rito religioso arriva la notizia della separazione, i fan di Amadeus sono increduli. Ecco cosa è successo.

Il pubblico televisivo italiano è rimasto senza parole non appena è venuto a conoscenza della separazione che ha coinvolto il famosissimo conduttore Amadeus. Ma che cosa è successo nei dettagli? L’ex presentatore di Sanremo non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione o commento a riguardo, ma sembra che non ci possa essere alcun tipo di dubbio.

In questi ultimi anni, Amadeus è stato uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Anzi, si può affermare che ne è stato il re indiscusso. Oltre alla sua normale attività di presentatore su RAI Uno, negli ultimi quattro anni è stato il direttore artistico del Festival di Sanremo. Il merito di Amadeus è stato quello di avere ‘svecchiato’ una trasmissione televisiva che i giovani non guardavano più. In questi quattro anni, infatti, Amadeus ha raggiunto percentuali di share da record.

Tuttavia, dopo quattro edizioni, il conduttore ha preferito lasciare il testimone a qualcun altro. Purtroppo, dopo tutto questo, i suoi rapporti con la RAI si sono incrinati per questioni contrattuali e Amadeus ha voluto guardarsi attorno. Com’era successo in precedenza con Fabio Fazio, anche Amadeus ha trovato un’intesa lavorativa con il canale NOVE di proprietà del gruppo Warner Bros. Discovery. Tuttavia, non è stata questa notizia che ha stupito i fan del conduttore poiché, a quanto pare, è coinvolta la moglie Giovanna Civitillo.

Dopo il matrimonio, arriva la separazione per Amadeus

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti proprio in televisione, precisamente all’interno del game show “L’Eredità”. All’epoca, Amadeus conduceva il programma, mentre Giovanna era una delle ‘professoresse’. Tra una domanda di lui e uno stacchetto di lei è scoppiato l’amore. I due si sposano solamente nel 2009 con rito civile. Infatti, è bene ricordare che Amadeus era stato già sposato e aveva avuto una figlia dal precedente matrimonio. Tuttavia, essendo molto credenti, Amadeus e Giovanna tenevano particolarmente al fatto di potersi sposare anche in chiesa. Ma nel momento in cui è arrivata la notizia più bella, subito dopo c’è stata l’inaspettata rottura.

Nel 2019, finalmente Amadeus e Giovanna hanno potuto sposarsi con rito religioso presso la Chiesa di Sant’Anna in Città del Vaticano. Per loro è stato un momento davvero importante. Tutto questo è stato possibile solamente in seguito dell’annullamento ufficiale del precedente matrimonio di Amadeus da parte del Tribunale della Sacra Rota. Tuttavia, come riportato dalla rivista settimanale «Nuovo», pare che sia già arrivata la separazione per il conduttore e la moglie Giovanna. Ma che cosa è successo?

Niente paura, Amadeus e Giovanna non stanno divorziando. La rottura in questione è legata ad una questione lavorativa. Come detto precedentemente, l’ex conduttore di Sanremo ha deciso di lasciare la RAI per approdare sul NOVE a partire da settembre. Non si hanno ancora particolari informazioni su quali programmi condurrà, ma una notizia è certa: la moglie Giovanna Civitillo rimarrà in RAI e non seguirà suo marito sul NOVE. Ebbene sì, Giovanna è stata confermata nel cast di “È sempre mezzogiorno”, condotto da Antonella Clerici.