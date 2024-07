Beatrice di York ha conquistato William, lui stravede per lei e non lo nasconde affatto

Beatrice di York, nipote del Re Carlo III d’Inghilterra, sta conquistando un ruolo di primo piano in seno alla Royal Family. Sempre più vicina all’erede al trono William.

La famiglia reale inglese è carente di membri attivi che svolgano i consueti impegni pubblici. Molti personaggi di spicco risultano indisposti. Primo fra tutti lo stesso sovrano, Carlo III. Pochi mesi fa al Re è stato diagnosticato un cancro alla prostata.

Nonostante abbia ricominciato recentemente a riprendere le sue normali funzioni, è sotto osservazione da parte dello staff medico che gli suggerisce riposo e cautela. Purtroppo, anche alla Principessa del Galles Kate Middleton è stata fatta una diagnosi infausta di tumore. Si sta sottoponendo a chemioterapia e, fatta eccezione per la sua apparizione alla parata militare del Trooping The Colour, ha scelto di ritirarsi momentaneamente a vita privata per prendersi cura della sua salute.

Com’è noto, invece, il secondogenito di Carlo III, cioè il Principe Harry, e la moglie Meghan Markle sono usciti volontariamente dai giochi circa cinque anni fa. Si sono trasferiti negli Stati Uniti e hanno tagliato i ponti con la monarchia inglese in via definitiva. Chi rimane, dunque, a portare avanti gli impegni ufficiali? In prima linea vi è il Principe William, primo in linea di successione al trono. Tuttavia, non può fare tutto da solo. In suo soccorso è arrivato un personaggio che spesso è stato messo in secondo piano ma che oggi si sta prendendo la sua rivincita: la Principessa Beatrice di York.

La Principessa Beatrice di York è una grande risorsa per la Royal Family inglese

Beatrice di York è figlia del Principe Andrea (fratello minore di Carlo III) e di Sarah Ferguson. È sposata con con Edoardo Mapelli Mozzi dal quale ha avuto una figlia, Sienna, nata nel 2021.

Come specificato al magazine Nuovo Tv, la Principessa Beatrice e la sorella Eugenia sono state relegate a un ruolo minore a causa delle controversie legali che hanno coinvolto il padre. Il Principe Andrea, infatti, è stato accusato di molestie e reati sessuali a danno di minori. Per questo motivo, Elisabetta II (sua madre e precedente regina) gli ha revocato il titolo di “Altezza Reale” e ha rimesso nelle sue mani i gradi militari di cui era stato insignito.

Attualmente, però, Beatrice è intervenuta senza remore a supporto della famiglia. È un’ottima spalla per il cugino, il Principe di Galles William. Sono stati visti insieme presenziare all’ultimo Royal Ascot, famoso evento ippico che si tiene ogni anno in giugno. Hanno partecipato anche all’apertura dei giardini reali di Buckingham Palace. Senza dubbio, Re Carlo III si fida di lei e le affiderà sempre più incarichi per rappresentare la monarchia.