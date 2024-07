Dolore, aumento della temperatura e debolezza: attenzione a questi sintomi in estate, cosa potrebbero indicare

L’estate rovente che stiamo vivendo e che vivremo può portarci a patire non pochi problemi di salute. Ecco a cosa fare attenzione.

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, i malori dovuti al caldo diventano un problema sempre più rilevante, mettendo a rischio la salute di molte persone, specialmente delle categorie più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Non dobbiamo comunque pensare che i malori estivi siano qualcosa che non ci riguarda. Anzi. Ecco i sintomi cui fare attenzione.

I malori da caldo si verificano quando il corpo non riesce a dissipare il calore in eccesso, causando un aumento della temperatura corporea. Spesso questi problemi sorgono con un’esposizione prolungata al sole, ma anche per via di esercizio fisico intenso e disidratazione. Anche il lavoro in condizioni estreme è una fonte primaria. Non a caso molte Regioni hanno vietato, con ordinanza dei governatori, il lavoro nei campi nelle ore più calde.

Infatti, è consigliato limitare le attività all’aperto tra le 11:00 e le 17:00, quando il sole è più intenso, così come bere acqua frequentemente, anche senza avere sete.

Malori estivi: i sintomi da riconoscere

Sono diversi i sintomi con cui queste condizioni si possono manifestare. Uno dei primi segni di surriscaldamento è una sudorazione abbondante. La pelle può diventare rossa e calda al tatto. Sensazioni di vertigini, stordimento e difficoltà di concentrazione sono comuni. I colpi di calore spesso causano mal di testa persistenti. Disturbi gastrointestinali possono essere segno di un malore da caldo. Nei casi più gravi, la persona può perdere conoscenza.

In particolare, il mal di testa si scatena per via della troppa esposizione al sole, ma anche della disidratazione. Di solito il dolore è martellante e pulsante. Chiaramente si possono prendere dei farmaci, ma solo e soltanto sotto prescrizione medica.

Il corpo umano non riesce a reggere troppo a temperature superiori ai 37 gradi. In caso di malori del genere, bisogna immediatamente portare all’ombra chi si sente male, in modo tale che la temperatura corporea inizi a scendere. L’idratazione, poi, è fondamentale. Il consiglio, comunque, è quello di bere acqua fresca, ma non ghiacciata, per evitare possibili congestioni. Applicare impacchi freschi sul corpo, in particolare sulla testa, sul collo e sotto le ascelle. Ovviamente, in caso di necessità il consiglio è sempre quello di chiamare i soccorsi e affidarsi a personale qualificato.