Classifica dei migliori tè per perdere peso: il dietologo mette questo al primo posto

Il tè è una bevanda ricca di proprietà benefiche. In particolare, secondo gli esperti, una varietà può anche aiutarci a perdere peso.

Il mondo si divide in fanatici del caffè e amanti del tè. Amare uno, tuttavia, non significa non poter apprezzare l’altro. Il tè è una bevanda antichissima e ricca di proprietà benefiche. Secondo i dietologi c’è una varietà che, addirittura, può anche aiutarci a dimagrire. Vediamo di quale si tratta.

C’è chi la mattina non si sveglia senza un caffè forte e ristretto e chi, invece, preferisce una bella tazza di tè. Noi italiani tendiamo a privilegiare il caffè ma negli ultimi anni abbiamo imparato ad apprezzare anche il tè che, tuttavia, solitamente, lasciamo per la pausa pomeridiana oppure la sera prima di andare a dormire.

Il tè è una bevanda antichissima di origine orientale. Ha numerose proprietà benefiche e, in particolare, è ricca di sostanze antiossidanti. In commercio si trovano davvero tantissime varietà: tè nero, tè verde, tè rosso, tè bianco. Quale scegliere? la scelta dipende non solo dai nostri gusti ma da ciò che vogliamo ottenere.

Infatti ogni varietà di tè ha proprietà specifiche che possono avere effetti positivi su un aspetto piuttosto che su un altro. Se l’obiettivo è perdere peso e depurarci, gli esperti di nutrizione consigliano di indirizzarsi verso una specifica varietà di questa bevanda.

Vuoi perdere peso? Ecco quale varietà di tè dovresti bere

Ti piace il tè? Ottimo: questa bevanda è una miniera di sostanze antiossidanti preziose per la nostra salute. Non solo: c’è una varietà di tè che può aiutarti a perdere peso. Vediamo cosa consigliano gli esperti di nutrizione.

Il tè è una bevanda ottima durante tutto l’anno: in inverno e in autunno, una fumante tazza ci riscalda mentre in estate possiamo anche consumarlo freddo e portarlo con noi in spiaggia per dissetarci. Decisamente meglio rispetto alle classiche bibite gassate e zuccherate.

Evita di comprare il tè in bottiglia: meglio prepararlo a casa e poi lasciarlo raffreddare e portarlo con te in un termos. Puoi anche aggiungere un po’ di succo di limone o qualche foglia di menta per dare più gusto. Se preferisci un gusto più dolce, puoi dolcificare il tuo tè con un cucchiaino di miele o di sciroppo di acero o, ancora meglio, con un cucchiaino di eritritolo: un dolcificante naturale privo di calorie.

Se vuoi perdere peso, però, non tutti i tè sono uguali. La dietista Frances Largeman-Roth consiglia di puntare sul tè verde. Questa varietà, infatti, stimola l’eliminazione dei liquidi in eccesso e accelera il metabolismo. L’esperta suggerisce di berne almeno quattro tazze al giorno.

Certo, non basta solo bere tè verde per dimagrire. Resta comunque necessario seguire una dieta bilanciata e leggermente ipocalorica e praticare un po’ di esercizio fisico tutti i giorni.