Prendi peso invece di dimagrire? Forse stai commettendo questi errori comuni

Se invece di perdere peso stai prendendo chili allora dovresti capire se stai commettendo questi errori: ecco quali sono i più comuni.

Dimagrire, soprattutto quando si è in estate e si vuole indossare il costume al massimo della forma fisica, non è di certo semplice. Alcune persone addirittura invece di perdere peso lo prendono, ma come mai? Ecco svelato il motivo: gli errori comuni che anche tu forse stai commettendo e non lo sai.

Se stai cercando di perdere peso e non ti arrendi a questa estate con una prova costume non all’altezza dei tuoi desideri, ecco cosa devi sapere e cosa evitare assolutamente. Alle volte alcune idee possono sembrare quelle più giuste per poter ottenere dei risultati validi, ma non è sempre così. Cosa fare allora? Ecco qualche consiglio indispensabile per avere i risultati migliori.

Errori comuni che non ti fanno perdere peso: ecco cosa sbagli

Secondo gli esperti di nutrizione, come riporta il sito MuscleFood.com, citato in Mirror, ci sono degli errori comuni che fanno un po’ tutti e che fanno ingrassare. Anche se si tratta di leggerezze, alla fine il risultato ottenuto è del tutto errato: ecco di cosa si tratta. Se stai cercando in extremis di perdere peso devi fare assolutamente attenzione a queste cose: seguendo questi consigli non te ne pentirai e forse riuscirai ad ottenere il risultato sperato.

Molte persone pensano che il modo più semplice per poter perdere peso sia quello di saltare i pasti. Il motivo è che, introducendo meno calorie, si possa avere la sensazione di dimagrire. Ma questo errore, molto diffuso, è fatale perché porta ad avere una fame estrema che induce poi le persone a fare troppi spuntini, poco salutari. Durante la giornata inoltre si tenderà a saziare la fame in molti modi e a cenare con più appetito. Questo rallenta il metabolismo e quindi la possibilità di perdere peso. È fondamentale mangiare in modo sano tutti i macro nutrienti, sempre.

Altro errore che tutti fanno è quello di fare esercizio fisico eccessivo. Questo andare oltre può creare problemi. Ad esempio “il sovrallenamento aumenta i livelli di cortisolo, facendoti sentire più stressato e rendendo più difficile per il tuo corpo bruciare i grassi”, come dichiarano gli esperti in nutrizione. Meglio limitare l’allenamento a 3-4 sessioni a settimana, alternando con giorni di riposo, e scegliendo sia un allenamento cardio che quello con i pesi.

Infine, un errore che tantissime persone fanno proprio in prossimità dell’estate, è quello di fare diete radicali che consentono di perdere peso in fretta. Ebbene “assumendo pochissime calorie, il tuo corpo si adatta, immagazzinandole più a lungo e bruciandole a un ritmo più lento“. La conseguenza? Una volta terminata la dieta è molto probabile che riprenderai peso“.