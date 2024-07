“Questo errore comune farà cadere tutti i capelli”, medici lanciano l’allarme: rischi enormi

Non tutti lo sanno, ma c’è un errore comune a molte persone che può portare alla perdita dei capelli. Ecco quale.

I capelli svolgono un ruolo importante nell’immagine di una persona, soprattutto perché per tante donne sono il punto che incornicia il volto, per questo taglio e colore giusto permettono di valorizzare al meglio i lineamenti. Pensare che questa idea non sia diffusa anche tra gli uomini può essere però un errore, sono in tanti a spendere anche grosse cifre quando notano i primi segni di caduta per provare a evitare di restare calvi.

Capire come agire nella quotidianità, non solo quando ci si reca dal parrucchiere, resta però determinante se si punta ad avere una chioma sana, bella da vedere e da toccare. Non può quindi che essere fondamentale utilizzare i prodotti più consoni per la propria situazione per ottenere l’effetto, oltre a evitare un errore che può rivelarsi deleterio e generare una caduta drastica.

Temi di perdere i capelli? Non fare questo

Notare una caduta di capelli può essere normale, specialmente in primavera e in autunno, quando è previsto il ricambio stagionale. Non può però che essere inevitabile preoccuparsi quando si nota che il numero risulta essere eccessivo e questo avviene anche solo nel momento in cui ci si pettina.

Cercare di indagare quali possono che essere le cause che hanno generato il problema è altrettanto normale, così da sapere se questo sia dovuto a qualche comportamento sbagliato. Ci sono innanzitutto delle azioni che sono diffuse tra le donne che, alla lunga, possono provocare danni anche gravi. Basti pensare, ad esempio, ad acconciature troppo strette (molti le fanno per motivi di lavoro o per nuotare e ballare), stiratura regolare, asciugatura con temperatura eccessiva e colorazioni frequenti o con prodotti di scarsa qualità.

Non si può però dimenticare anche il ruolo che gioca un fattore che a volte tende a essere trascurato, ma che è decisivo anche in questo ambito. Il riferimento è allo stress eccessivo, spesso all’origine di problemi allo stomaco o di insonnia, ma che può influire anche in questo ambito.

Occhio inoltre anche alle carenze nutrizionali, il nostro organismo per stare bene, e di conseguenza anche i capelli, necessita di una serie di componenti che non dovrebbero mancare, quali sali minerali, vitamine, proteine, ferro, zinco e biotina. Se questi non dovessero essere presenti nella giusta quantità, notare la caduta sarà inevitabile.

Si dovrebbe poi cercare di moderare, per quanto possibile, l’uso di phon e piastra, soprattutto a temperature troppo elevate, ben sapendo come questo possa contribuire a indebolire la fibra capillare. In casi simili la rottura non riguarda direttamente la radice, ma si potrà evidenziare uno sfoltimento da non sottovalutare.

Se possibile, sarebbe altrettanto consigliabile evitare quella che può essere definita “alopecia da trazione”, che si genera quando si fanno code, trecce e chignon con eccessiva pressione, molto meglio renderli più allentati, oltre a preferire una cera morbida per il mantenimento. Se il problema dovesse persistere e aggravarsi, è comunque fondamentale contattare un dermatologo o un tricologo per trovare una soluzione.