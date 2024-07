Questa foto di Alba Parietti e Morgan scatena il caos in rete: “Non rinnego…””

Alba Parietti è un personaggio iconico nel mondo dello spettacolo italiano. Una foto con Morgan ha destato parecchio interesse, ecco cosa è successo.

Alba Parietti è una showgirl molto spigliata e schietta. Gli anni trascorsi nel mondo dello spettacolo le hanno insegnato a rispondere a tono. Ma ecco quale polemica è nata su una foto con Morgan e cosa non rinnega.

Alba Parietti è un volto ormai storico nel mondo dello spettacolo italiano. Si è distinta come conduttrice, opinionista e attrice. Ha raggiunto la popolarità negli anni ’90 con Galagol e da allora non è più scesa dal carro del successo. Nel 2007 è stata giurata al Festival di Sanremo ed è tornata come inviata di Radio Monte Carlo tre anni dopo. L’opinionista è una donna che sa godersi la vita e ama circondarsi di tanti amici. Ma cosa è accaduto con Morgan? Ecco i dettagli della vicenda.

Alba Parietti alla carica, non le manda a dire ed ecco cosa ha risposto a un commento

Non si può dire che Alba Parietti non sia un’amica fedele, almeno vedendo come “ha difeso” Morgan sulla propria pagina Instagram seguita da più di 500 mila fan.

Di recente Marco Castoldi è finito nell’occhio del ciclone perché è emerso che da anni perseguita e minaccia una sua ex fidanzata: Angelica Schiatti che ha avviato procedure legali nei suoi confronti. I fatti sono gravi, oltre allo stalking in ballo c’è anche il revenge porn. Infatti stando alle dichiarazioni riportate da Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, l’artista intendeva divulgare un video erotico della cantautrice in una chat e ha poi ripiegato su una foto di lei nuda.

Ora il vip nega tutto e rilancia le accuse, ma la critiche da ogni parte non mancano. La soubrette però ha pubblicato uno scatto in compagnia proprio dell’ex leader dei Bluvertigo e di Vittorio Sgarbi. Un utente le ha fatto notare questo: “certo che la foto con Morgan te la potevi risparmiare!!”. La conduttrice però non è rimasta in silenzio. Ha ribattuto che nonostante disapprovi il suo comportamento il cantautore rimane una persona a cui vuole bene. “Io non rinnego gli amici. Un amico è come un parente, se lo è stato lo rimane”.

I fan però non sembrano essere d’accordo con lei. Diversi utenti hanno scritto che si sarebbero dissociati da un amico che si fosse comportato come il giudice di X Factor. Insomma questa vicenda, peraltro non ancora conclusa, sta avendo varie ripercussioni anche nell’entourage del diretto interessato.