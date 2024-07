Vite al limite, mamma e figlia pesano 600Kg: lo straordinario percorso di cura

In questo articolo parliamo di Vite al limite e dell’incredibile percorso di una madre e di sua figlia, che lascia il pubblico di stucco.

Vite al limite è una trasmissione televisiva che vede protagoniste persone affette da grave obesità, che hanno necessità di perdere molto peso, per poter riprendere il controllo della propria vita.

A seguire i pazienti c’è il dottor Younan Nowzaradan, 79 anni, iraniano, specializzato in chirurgia bariatrica. Il percorso dura un anno, lasso di tempo in cui i vari pazienti devono perdere un tot di peso per poter accedere all’intervento di bypass gastrico, che consentirà loro di perdere altri chili.

Si tratta di un percorso non semplice, in cui emergono anche i vari traumi del passato che hanno portato una persona a mangiare in modo compulsivo. Spesso il dottor Nowzaradan supporta i pazienti con l’aiuto di un terapista, perché alcuni traumi sono molto seri e c’è bisogno di superarli per poter perdere peso in modo sereno. Tra le protagoniste di Vite al limite, ci sono state anche Jennifer e Marissa Jess, madre e figlia.

Vite al limite, il sorprendente percorso di Jennifer e Marissa

Jennifer e Marissa Jess hanno preso parte alla sesta stagione di Vite al limite, andata in onda nel 2018. All’epoca, Jennifer aveva 42 anni, Marissa 26 anni.

Jennifer pesava 289 kg e Marissa 260 kg. In due, pesavano praticamente quasi 600 kg. Davvero un peso importante, che purtroppo metteva a repentaglio la loro vita. Hanno deciso, quindi, di fare un percorso che consentisse loro di perdere peso e riprendere il controllo della loro esistenza.

La storia di queste due donne è stata complessa, gravata da traumi importanti, come problemi in famiglia, abusi sessuali, dipendenza da stupefacenti. Il padre di Jennifer era andato via di casa che lei aveva solo 5 anni, e il patrigno della donna sarebbe stato violento, per cui l’unica consolazione di Jennifer era il cibo.

Quando Jennifer aveva 16 anni, restò incinta di Marissa, e sposò un uomo che si rivelò altrettanto violento. Lo lasciò, e poi incontrò un nuovo compagno, che però la introdusse al mondo delle droghe. Grazie a sua figlia, Jennifer è riuscita a uscire dalla tossicodipendenza, e così, insieme, hanno scelto anche di perdere peso.

Dopo un anno di percorso in Vite al limite, Jennifer ha perso 100 kg, Marissa 133 kg. Un grande risultato, che ha dimostrato che quando si vuole un qualcosa, lo si può ottenere con molta costanza.