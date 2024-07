Il gesto della Regina Camilla manda in tilt il Regno: “Ha tutta la Royal contro”

La Regina Camilla ha compiuto una scelta che ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto ai membri della Royal Family.

Rispetto al passato, quando poteva essere serenamente considerata la donna più odiata d’Inghilterra, Camilla Shand ha fatto passi da gigante. Un tempo era ferocemente condannata dall’opinione pubblica per il fatto di essere stata per moltissimo tempo l’amante del Principe Carlo e per aver reso profondamente infelice Diana.

Nonostante tutto, però, Camilla ha sempre sopportato con grazia ed eleganza la condanna del popolo inglese e, con la sua determinazione e il suo buon carattere, è riuscita gradualmente a conquistare la fiducia e la stima della Regina Elisabetta, della Royal Family in generale e, lentamente, anche l’affetto degli inglesi.

Per esempio, Camilla era l’unica a godere di un privilegio speciale: aveva ottenuto da Elisabetta il permesso di assentarsi dal pranzo di Natale della Royal Family per poter trascorrere almeno un giorno delle feste insieme ai suoi figli e ai suoi nipoti. Camilla è infatti una madre affettuosa e una nonna affezionatissima ai suoi nipoti, che sono cinque: tre nati dal matrimonio della figlia di Camilla, Laura, e due nati dal matrimonio del figlio Tom.

I figli di Tom Parker Bowles sono Lola e Freddy, rispettivamente di 15 e 13 anni e proprio uno di loro è stato indirettamente coinvolto in una polemica che ha un po’ inviperito la Famiglia reale.

La scelta di Camilla: il nome che non è andato giù

Tra i molti doveri della Regina d’Inghilterra (che sia consorte o meno) c’è quello di svolgere il ruolo di patrono per vari enti e associazioni di beneficenza in tutto il Regno Unito. I patroni reali delle associazioni lavorano a strettissimo contatto con i volontari e intervengono spesso e a vari livelli nei loro progetti.

Tra le altre cose Camilla è patrona della Medical Detention Dogs, un’associazione che si occupa dell’addestramento di cani che diventano in grado di individuare tramite l’olfatto determinate malattie, come addirittura il diabete di tipo 2 e disordini di tipo endocrino.

La Regina è stata invitata a scegliere il nome per la nuova mascotte dell’associazione, un bellissimo cucciolo di labrador. La Regina lo ha battezzato Freddy, proprio come il nipote tredicenne che ha fatto da paggio d’onore durante l’incoronazione e che ha condiviso con lei il balcone di Buckingham Palace insieme a tutto il resto della famiglia.

Per la Famiglia Reale si è trattato di una scelta di pessimo gusto e anche molti sudditi hanno trovato quel nome un po’ fuori luogo.