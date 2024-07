Il riscatto a Vite al limite dopo un’infanzia devastante: la storia che ha fatto piangere tutti

Vite al limite. Ricordate Syreeta Covington, paziente del Dr. Nowzaradan? Il suo percorso è stato colmo di momenti devastanti.

“Vite al limite” è un programma televisivo di produzione americana. Va in onda dal 2012 e rappresenta ancora oggi un punto di svolta per molte persone affette da obesità patologica. I partecipanti hanno un peso che si aggira intorno ai 300 kg. Ognuno di loro chiede aiuto al rinomato Dr. Younan Nowzaradan per raggiungere il traguardo della salute.

Il quarto episodio dell’undicesima stagione è stato dedicato a Syreeta Covington, una donna di 31 anni originaria di Columbus, nell’Ohio. Aveva raggiunto 273 kg. La sua storia è davvero molto triste. Lei stessa ha raccontato particolari della sua infanzia traumatica nel corso dello show, spiegando il motivo per cui ha instaurato un rapporto malsano con il cibo. Scopriamo di più.

Vite al Limite, la triste storia di Syreeta Covington: dalle tenebre alla luce

Quando era solo una bambina, Syreeta Covington è stata spostata da una famiglia affidataria all’altra. In questo contesto ha subito abusi emotivi, fisici e sessuali. È stata rinchiusa anche in centri correzionali minorili e rifugi per donne.

Syreeta ha incontrato la sua madre naturale quando aveva 11 anni. Il loro rapporto fu devastante e venne inserita nuovamente nel sistema dell’affidamento. All’epoca, la bambina scoprì che riusciva a trovare serenità e conforto solo nel cibo. Ha sviluppato così una vera e propria dipendenza fino a raggiungere un peso spropositato.

In età adulta ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Si è rivolta a “Vite al Limite” e alla professionalità del Dr. Nowzaradan. Il suo percorso è stato pieno di insidie. Durante il periodo di cura ha addirittura preso chili piuttosto che perderne. Il medico le ha concesso poco tempo per rimettersi in carreggiata. Se non avesse raggiunto l’obiettivo non l’avrebbe sottoposta a un intervento chirurgico di bypass gastrico.

Syreeta si è rimboccata le maniche e ha perso 47 chili in due mesi solo seguendo la dieta prescritta e facendo esercizio fisico mirato. La sua forza di volontà ha impressionato l’equipe medica e tutti gli spettatori dello show. Alla fine dell’episodio a lei dedicato, sappiamo che il Dr. Nowzaradan l’ha messa in lista per la tanto agognata operazione bariatrica. Si è trasferita a Houston, in Texas, per essere più vicina alla clinica del famoso medico. Vive serenamente insieme al marito Lawrence.