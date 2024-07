Cecilia e Ignazio, il dettaglio sulle loro fedi: la scelta dei neo sposi è tra le più originali

Cecilia e Ignazio si sono appena sposati e tutta l’attenzione mediatica è su di loro, sopratutto per un dettaglio che riguarda le fedi nuziali.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono noti per la loro storia d’amore appassionata nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP di parecchi anni fa. I due si sono incontrati e tra loro è stato subito un colpo di fulmine, tanto che Cecilia lasciò il suo fidanzato storico per Ignazio.

Di recente, i due hanno sorpreso tutti con una scelta molto originale riguardo le loro fedi nuziali. È noto a tutti che la famiglia Rodriguez è conosciuta per intraprendere scelte stravaganti e originali. Cecilia, infatti, non è stata da meno e ha reso il suo matrimonio glamour nonché un evento da ricordare. Scopriamo insieme tutti i dettagli sugli anelli dei coniugi.

Cecilia e Ignazio novelli sposi: il dettaglio sulle fedi non passa inosservato

In un video pubblicato da lei su Instagram, Cecilia ha mostrato ai suoi fan le loro fedi, spiegando il motivo dietro la loro decisione di optare per due fedi diverse ma complementari. Questa scelta ha suscitato molta curiosità e ammirazione.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stato uno degli eventi più attesi dell’anno. Come ci si poteva aspettare, i due non hanno deluso le aspettative. Soprattutto quando si tratta dei dettagli delle loro nozze. Tra tutti, le fedi nuziali hanno catturato l’attenzione di molti per la loro originalità e il significato personale dietro la loro scelta.

Cecilia ha condiviso con i suoi follower le fedi nuziali che lei e Ignazio hanno scelto. La particolarità di queste fedi sta nel fatto che, pur essendo diverse tra loro, portano entrambe la scritta all’interno. Ciò le rende uniche e speciali. Ha spiegato che hanno collaborato con il brand di alta gioielleria Messika per creare queste fedi. Lei ha una lunga relazione con questo brand, e lo apprezza particolarmente per il suo stile moderno. Secondo Cecilia, Messika si distingue dagli altri brand di gioielleria di lusso, che spesso considera “vecchi” nel loro design.

Nonostante le differenze, entrambe le fedi portano la stessa incisione all’interno, una scritta che rappresenta il loro legame e il loro amore. Oltre a queste fedi moderne, Cecilia e Ignazio hanno scelto di avere anche un’altra fede, più tradizionale, in oro giallo. Anche queste fedi portano delle incisioni all’interno: “Ignazio” per la fede di Cecilia e “Cecilia” per quella di Ignazio. Questo dettaglio aggiunge un tocco di tradizione e intimità al loro matrimonio.

La scelta di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di avere fedi nuziali diverse ma complementari riflette perfettamente il loro rapporto e il loro stile unico.