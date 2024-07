Macchie bianche sul basilico, cosa sono e come rimediare

Il basilico è irrinunciabile in cucina: hai notato delle macchie bianche sulle foglie? Di che si tratta e come rimediare.

Spezie ed erbe aromatiche sono un must have irrinunciabile quando si tratta di dar vita a piatti deliziosi. Aggiungono, infatti, un tocco di sapore e profumo unico, al quale non vogliamo e non dobbiamo rinunciare. Per non parlare, poi, di quando diventano protagoniste assolute delle nostre ricette: basti pensare al classico pesto. Tra le più amate, il basilico occupa sicuramente un posto speciale: hai notato delle macchie bianche sulle foglie? Cosa devi sapere a riguardo: di cosa si tratta e come porvi rimedio.

Un ottimo modo per risparmiare e avere sempre a disposizione questo tipo di prodotto, in casa, è quello di coltivarlo. Ecco perché, molti di noi, hanno deciso di tenere una o più piantine di basilico in casa. Prendersene cura non è troppo complicato, perfino per chi non vanta il pollice verde, ma occorre fare attenzione ad alcuni dettagli.

Basilico, macchie bianche sulle foglie: da cosa dipendono e come risolvere

A tutti sarà capitato, prima o dopo, di fare i conti con questo problema. Basta osservare le splendide foglie di basilico, col loro colore verde brillante, per rendersi conto che qualcosa non va: da dove spuntano quelle macchie bianche che sembrano diffondersi a vista d’occhio? Ma, soprattutto, come intervenire prima che sia troppo tardi? Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Ebbene, di solito le macchie bianche di cui parliamo sono causate dalle Cicaline. Si tratta di piccoli insetti che forano le foglie per succhiare la linfa della pianta. Se non interveniamo in modo tempestino, presto infesteranno il nostro basilico. Ecco, dunque, come possiamo rimediare a questo problema comune.

Per prima cosa occorre separare la pianta infetta dalle altre: se ne abbiamo diverse di basilico nello stesso vaso rischiamo che le Cicaline passino dall’una all’altra. Teniamole quindi ben distanti, almeno fino a quando il problema non sarà risolto. E arriviamo, dunque, alla soluzione vera e propria. No, non si tratta di repellenti costosi, ma di un ingrediente naturale e molto comune.

Stiamo parlando di semplice aglio, sì, proprio quello che usiamo in cucina. Ciò che faremo sarà realizzare uno spray a base di aglio macerato che andrà a contrastare questi insetti. Basterà, quindi, tagliare uno spicchio d’aglio e farlo macerare in acqua per un giorno. Andremo poi a filtrare il liquido e lo vaporizzeremo sulla piante e le sue foglie.