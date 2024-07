Le flessioni sono troppo impegnative? Ecco delle validissime alternative, il risultato è clamoroso – ilciriaco.it

Vuoi tenerti in forma ma odi tremendamente fare le flessioni? Ecco delle validissime alternative che potrebbero fare al caso tuo.

Ha intenzione di migliorare il tuo aspetto fisico e vuoi svolgere alcuni esercizi al giorno per elasticizzare i tuoi muscoli? Tutto bellissimo ma non ami particolarmente fare le flessioni e sei alla ricerca di valide alternative per ottenere un ottimo risultato?

Sei fortunato/a perché nelle prossime righe ti elencheremo alcuni esercizi da svolgere in alternativa alle classiche flessioni. Esercizi meno noiosi e duri delle flessioni, inoltre sono adatti a chiunque basta solamente un po’ di buona volontà per svolgerli.

Ecco alcuni esercizi da svolgere in alternativa alle flessioni

Partiamo parlandoti di un esercizio noto con il nome di “alta flessione”. In pratica si tratta di un vero e proprio movimento da eseguire aiutandoti con una panca. Cosa devi fare? Posiziona le mani sulla panca e spingi contraendo i muscoli del tronco. Ricordati di espirare profondamente prima di eseguire ogni movimento.

Il secondo esercizio che vi consigliamo di svolgere in alternativa alle classiche flessioni consiste nell’utilizzare una fascia elastica come supporto. Mentre sei chiamato a svolgere l’esercizio puoi aiutarti proprio con l’elastico per non sforzarti inutilmente.

Prova anche ad effettuare delle flessioni con le ginocchia. Per svolgere correttamente questo esercizio occorre piegare correttamente i gomiti mentre si abbassa il petto a terra. Spingi sulle braccia e poi torna alla posizione iniziale.

Un altro esercizio molto utile prevede l’utilizzo di pesi da sollevare ripetutamente da sdraiati. Si tratta di un esercizio molto utile con lo scopo di elasticizzare i muscoli delle spalle e del petto.

Un’evoluzione di quest’ultimo esercizio consiste nell’effettuare delle croci con i manubri. In che modo? Sdraiati su una panca piana e afferra i manubri per poi posizionarli sopra il petto tenendo le braccia piegate. Abbassa i manubri verso i lati mantenendo i gomiti piegati e spingi per tornare alla posizione iniziale. Questo tipo di esercizio è perfetto per permettere ai muscoli pettorali di svilupparsi.

Prima di concludere vi ricordiamo che se siete alle prime armi cercate di iniziare con poche ripetizioni al giorno e aumentare gradualmente il numero con il passare del tempo. È fondamentale anche concentrarsi nello svolgere correttamente l’esecuzione di ogni esercizio.

Dai molta importanza ai segnali che offre il tuo corpo e riposa se lo ritieni necessario. Ovviamente qualora dovessi accusare dei dolori o dei fastidi recati immediatamente da un medico prima di procedere nuovamente con gli allenamenti.