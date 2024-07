Trucco per le tue piante: ecco come innaffiarle durante la tua assenza per le vacanze

Stai per partire per le tanto attese vacanze? Ecco il trucco geniale per evitare che le tue piante muoiano senz’acqua. Facile e veloce!

La mattina quando ci alziamo, specialmente adesso che fa caldo, tutti noi vogliamo goderci qualche momento sul nostro balcone. Sicuramente ci saranno delle piante che abbiamo tenuto con cura. Il problema però nasce adesso che stiamo per andare in vacanza.

Come facciamo per dare loro l’acqua? Non possiamo scomodare qualcuno che lo faccia mentre noi siamo via. Ecco quindi che vi mostriamo alcuni metodi assolutamente funzionali che vi stupiranno. Noi vi consigliamo di provarli prima e scegliere quello che secondo voi è il migliore.

Piante rigogliose anche quando siamo in vacanza? Ecco la soluzione

Le piante non sono solamente dei decori ma sono anche un modo per stare bene e per staccarci dalla routine quotidiana. Si perché necessitano di cure. Cosa possiamo fare, quindi, se andiamo via per le vacanze ed evitare che le nostra amate piante si rovinino?

Diciamo che non è sempre semplicissimo prendersi cura di loro, specialmente se manchiamo per tanti giorni. La mancanza di acqua unita al gran caldo potrebbe far appassire le nostre piante e quando ritorneremo a casa sarebbe un vero e proprio disastro.

Ecco quindi che vi vogliamo proporre tre soluzioni geniali e che funzionano perfettamente. La prima è il sistema di irrigazione a goccia automatica. Questi sistemi sono super facili da montare e in commercio ci sono kit diversi sia per costo che per grandezza.

Si adattano praticamente ad ogni vaso. In questo modo saremo sicurissimi che le nostre piante non avranno sete! Siamo più amanti del riciclo? Utilizziamo come sistema per le nostre piante delle bottiglie di plastica. È economico e facciamo del bene all’ambiente.

Ma come le utilizziamo? Riempiamo le nostre bottiglie di plastica, chiudiamo il tappo e pratichiamo dei forellini. Capovolgiamola nel vaso che vogliamo innaffiare. L’acqua verrà rilasciata in modo graduale ma costante nei giorni. Questo metodo è perfetto per piante piccole o medie.

Ultimo ma non meno funzionale, i tappetini assorbenti. Questa soluzione è perfetta se abbiamo tanti vasi ma piccoli. Mettiamoci sopra i nostri vasi. Il tappetino ha una riserva di acqua che verrà rilasciata in modo graduale. È perfetto se manchiamo circa una settimana.

Ovviamente dipende anche dal numero di vasi che mettiamo. Adesso che conosci non uno ma ben tre consigli per innaffiare le piante quando sei via non ti resta che scegliere quello che reputi il migliore nel tuo caso.