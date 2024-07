Eleonora Giorgi con lui alle nozze del figlio: con chi si è mostrata l’attrice

La foto scattata ad Eleonora Giorgi durante il matrimonio di suo figlio è già nella storia: ecco chi c’era al suo fianco.

Paolo Ciavarro si è sposato, il figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro è ufficialmente diventato il marito di Clizia Incorvaia. Festa grande per i due vip che hanno scelto come location Forte dei Marmi, inizia così un nuovo capitolo della loro vita. Tanta commozione da parte dei presenti, soprattutto per mamma Eleonora che ha vissuto questo momento come uno dei più importanti della sua vita.

Gioia a non finire da parte dei presenti che non si sono emozionati solo per aver sentito il fatidico sì pronunciato dagli sposi, ma anche per la celebre attrice che si è mostrata in compagnia di una persona inaspettata. La foto, condivisa dalla stessa Giorgi, ha letteralmente fatto impazzire il web.

Ma anche gli amanti del gossip che da anni fanno il tifo per un riavvicinamento. Questi ultimi mesi non sono stati facili per lei che ha dovuto lottare contro un tumore, oggi il peggio sembra passato ma la protagonista di Borotalco sa che non è possibile abbassare la guardia. Per fortuna per qualche ora l’attrice si è potuta dimenticare del passato e godersi il presente in compagnia dei suoi cari.

Eleonora Giorgi ha rubato la scena: è successo al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Tutti hanno parlato delle nozze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i due sposi si sono presentati belli come non mai insieme al loro piccolo Gabriele. A rubare la scena, però, ci ha pensato Eleonora Giorgi che si è fatta immortalare al fianco del mai dimenticato Massimo Ciavarro, rivedere i due celebri attori abbracciati ha stretto il cuore a più di qualche fan che ancora oggi non si capacita del perché i due si siano lasciati.

Non è un caso che i neo sposi abbiano deciso di celebrare le nozze a Forte dei Marmi, a quanto pare è stato proprio lì che i genitori di lui si sono conosciuti e innamorati. Correva l’anno 1983 e i due prendevano parte alle riprese del secondo capitolo di Sapore di Mare. In quel momento è iniziata una delle storie d’amore più apprezzate per quanto riguarda il cinema italiano.

La coppia ha avuto Paolo nel 1991 e due anni più tardi, nel 1993, ha deciso di sposarsi. Purtroppo, però la passione è finita e nel 1996 si sono ufficialmente separati. Nonostante questo, per amore della famiglia e per non cancellare tutto ciò che di bello c’era stato, i due sono rimasti ancora oggi profondamente legati.