Allerta ragno violino, come riconoscerlo da un dettaglio ed evitare il peggio: è allarme in tutta Italia

È allerta ragno violino in Italia che solo da alcuni dettagli si può riconoscere per evitare il peggio: è allarme.

La paura di imbattersi in un ragno violino è sempre più diffusa, ma come fare per riconoscerlo? Ecco tutte le caratteristiche dell’insetto che sta spaventando tutti: bisogna fare molta attenzione a questo dettaglio.

È tornata la paura del ragno violino, che già in questi anni aveva fatto tremare tantissime persone. Ma è davvero così pericoloso entrare in contatto con questo tipo di animale? Ecco tutto quello che c’è da sapere e quale dettaglio tenere in considerazione per riconoscerlo subito.

Ragno violino, è davvero pericoloso: ecco come fare per riconoscerlo da questo dettaglio

Quello che bisogna sapere è fondamentale per tenere a bada i pericoli legati alla diffusione del ragno violino. Conosciuto anche con il nome Loxosceles rufescens è una specie velenosa diffusa in tutto il territorio italiano quindi ognuno di noi potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con questo problema. L’associazione italiana Aracnofilia ha spiegato come riconoscerlo e perché fare attenzione.

Il veleno del ragno violino è citotossico e potrebbe portare a problemi di rilevanza. Ma ci sono diversi fattori da tenere in considerazione in quanto tossico e velenoso non sono la stesa cosa. Tutto dipende da quanto veleno viene iniettato e quanto la persona sia sensibile al veleno. In generale il ragno violino non è un animale pericoloso perché non attacca a meno che non si senta minacciato.

Nella maggior parte dei casi il morso provoca lesioni a livello cutaneo come arrossamenti che si rimarginano in breve tempo. Ci sono però anche casi in cui la lesione necrotica diventa più grande e servono cure specifiche. Morsi di questa portata in Italia non ne sono tantissimi e le conseguenze in generale non sono così gravi. È sempre meglio però prestare attenzione. Ecco allora come riconoscerlo.

Innanzitutto il ragno violino non si trova solo in natura ma anche a casa e spesso si nasconde tra infissi, ripostigli e in luoghi per lo più bui. Il suo aspetto è di colore marrone giallo e ha una macchia sul prosoma che ricorda un violino con manico verso l’addome. Le zampe sono lunghe e riposte di lato. Se lo incontrate e vi morde allora potete mettervi in contatto con il vostro medico curante o il Centro Antiveleni al numero 0266101029.