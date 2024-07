Scottature sulle labbra, in questi casi dovete assolutamente andare dal medico

In estate bisogna proteggersi dalle scottature ma spesso ci si dimentica delle labbra, e le conseguenze possono essere disastrose.

Tutti sanno che l’esposizione prolungata ai raggi del sole può portare a danni alla pelle e persino aumentare le probabilità di contrarre il melanoma, ed è per questo che quando si va al mare o in montagna si utilizzano le creme con filtri, di cui ne esistono svariate tipologie. Purtroppo può capitare che nonostante le precauzioni ci si dimentichi di proteggere le labbra, una parte del corpo delicatissima e quindi sensibile ai raggi UV.

Gli esperti spiegano come mai è necessario e indispensabile utilizzare i prodotti ad hoc per le labbra, come gli stick con i filtri anti UV, e soprattutto cosa fare se ci si accorge di aver subito una scottatura proprio in questa zona del viso. In alcuni casi si rende necessario andare subito dal medico per evitare di incorrere in una situazione grave.

Hai notato delle scottature sulle labbra? Ecco quando devi preoccuparti

Chi ha sperimentato una scottatura solare sa benissimo che arreca molto disagio e a seconda della gravità si possono manifestare eritemi estesi, febbre, brividi e un malessere generale che impedisce di fatto di continuare a godersi la vacanza. Ecco perché si utilizzano le creme solari, con vari gradi di protezione a seconda del fototipo della propria pelle. Purtroppo spesso ci si dimentica di adottare le medesime cautele sulle labbra e in alcuni casi si rischia di dover ricorrere a urgenti cure mediche.

La scottatura di per sé è facilmente prevenibile e anche curabile, ma quando colpisce le labbra potrebbe nascondere un’altra insidia, ovvero la disidratazione del corpo. Se ci si accorge di avere le labbra troppo screpolate dopo un’esposizione prolungata al sole o al caldo non bisognerebbe mai sottovalutare il pericolo, soprattutto se si manifestano altri sintomi in contemporanea. Parliamo di febbre, stanchezza eccessiva, dolore molto forte o sensazione di nausea e vomito.

In questo caso siamo di fronte a uno stadio aggravato di disidratazione ed è necessario correre dal medico. La condizione infatti può peggiorare repentinamente: non si avverte più la sete, si va incontro a cali improvvisi di pressione sanguigna e quindi a vertigini o svenimenti e successivamente si possono innescare danni irreparabili agli organi interni, soprattutto ai reni ma anche a fegato e cervello. Dunque è sempre bene prestare la massima attenzione anche allo stato di salute delle labbra, poiché permette di individuare un eventuale pericolo dalle conseguenze nefaste.