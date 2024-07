Concorrenti Grande Fratello 2024, arriva il clamoroso dietrofront: la scelta di Signorini

Per la prossima edizione del Grande Fratello 2024 sembra che Alfonso Signorini abbia fatto un passo indietro. Ecco l’ultima novità che riguarda uno dei reality più seguiti.

Era il 25 marzo 2024 il giorno in cui è stata trasmessa l’ultima puntata del Grande Fratello, edizione che ha visto trionfare Perla Vatiero. E così, chiuso il sipario di quest’edizione, la produzione insieme ad Alfonso Signorini, dopo essersi presi un piccolo periodo di pausa, hanno subito iniziato la ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione dello show.

A partire dai primi giorni del mese di maggio, i casting sono stati aperti ufficialmente così che si potessero cercare i volti adatti per la nuova edizione del reality. Anche per questa volta sarà Alfonso Signorini al timone del programma insieme a diversi opinionisti pronti a dire il loro pensiero su ciò che accadrà dietro la porta rossa. Riguardo a quest’edizione è iniziato già il toto nomi dei probabili vip anche se sembra che nelle ultime ore Alfonso Signorini abbia fatto un passo indietro su alcuni di loro.

Grande Fratello 2024, ecco l’ultima decisione di Alfonso Signorini

Anche quest’anno, proprio com’è accaduto durante l’edizione passata, il Grande Fratello è pronto a ospitare vip e nip quindi a fianco di personaggi già conosciuti nel piccolo schermo, persone comuni.

In particolar modo, è Giuseppe Garibaldi ad avere il compito di fare dei casting itineranti per trovare ragazzi e ragazze adatti a questo ruolo. In base a ciò che possiamo leggere on-line sembra che sia già stata stabilita la data di inizio della prossima edizione del Grande Fratello.

L’indiscrezione è stata data da Amedeo Avenza il quale parla di un probabile inizio il 16 settembre 2024. Pare inoltre che in previsione vi siano due puntate settimanali trasmesse di lunedì e giovedì in prima serata.

Sempre Amedeo Venza è colui che ha fatto un’altra rivelazione sul Grande Fratello facendo così capire che Alfonso Signorini non ha nessuna intenzione di tornare al passato. Infatti è stato proprio l’esperto gossip a scrivere sulla sua pagina ufficiale Instagram “Nessun ripescaggio quest’anno al GF! I concorrenti saranno tutti vip e nip… Tra i VIP fooorse ci sarà qualche ex gieffina delle edizioni vecchissime! Quelle classiche per intendersi!”

Sembra quindi che nell’edizione che sta per arrivare, non vi sarà spazio per volti che abbiamo visto già nel reality nelle edizioni recenti. A settembre, e forse prima, sapremo tutto.