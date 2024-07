“Imbarco negato”, se fai questo errore non ti fanno salire a bordo: attenzione o dici addio alla vacanza

Se fai un errore prima di imbarcarti in aereo non ti fanno salire e rischi di saltare le tue vacanze. Ecco cosa non devi mai fare.

Ormai l’estate è cominciata ed è tempo di prenotare le proprie vacanze. C’è chi decide di farle in Italia o in Unione Europea, ma c’è anche chi vuole visitare altri paesi. Insomma, a prescindere dalla destinazione, trascorrere le vacanze estive fuori casa è sempre un momento di relax e di piacere. Tuttavia, è bene che chi viaggia, sopratutto all’estero, sappia alcune cose.

C’è un errore che potrebbe costarvi caro, ovvero che potrebbero farti rischiare di non imbarcarti sull’aereo. È successo a un passeggero inglese e la storia ha dell’incredibile. L’uomo si è visto respinto all’imbarco, rovinando così le sue vacanze estive. Ma cosa è successo? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

L’errore più comune che si fa prima di salire in aereo: rischi che non ti facciano salire

Prima di partire è bene controllare tutto, dai bagagli ai documenti. Qualsiasi errore potrebbe costarvi la vacanza e all’imbarco non si fanno sconti. Sopratutto se l’errore risiede nei documenti di viaggio e di identità. Come è successo a un passeggero inglese, che non ha potuto prendere il suo volo Ryanair perché è stato respinto proprio al gate, prima di salire su un aereo. La regola gli ha rovinato le vacanze.

Un passeggero inglese, stando a quanto riporta il quotidiano Express, non ha potuto salire in aereo per raggiungere la sua famiglia a causa di un errore banale. L’uomo, che doveva andare in Spagna, è stato respinto al check-in perché il passaporto era scaduto. Ma in realtà, nonostante sul passaporto fosse indicata la data di scadenza di marzo 2025 e mancassero ancora otto mesi alla scadenza, è stato considerato non valido per viaggiare.

Per fare luce sulla vicenda, la moglie Beth, influencer seguita da 420.000 utenti, ha spiegato che sono andati a depositare i bagagli e hanno controllato il passaporto del marito, dicendo che era scaduto nonostante fosse ancora valido. “Noi avevamo già effettuato il check-in online e inserito tutti i dati del passaporto, ma non era emerso nulla finché non siamo arrivati all’aeroporto”. Poi la donna ha spiegato che le regole sono cambiate quando la Gran Bretagna ha lasciato l’UE, quindi l’estensione dei passaporti non è più valida: ”hai 10 anni dalla data di rilascio, anziché la data di scadenza indicata”.