Mario Cusitore, sirenetto in costume ma un dettaglio infiamma il web: ecco perché la foto è virale

Mario Cusitore e la sua foto in costume scatena i fan, ecco il dettaglio che in molti hanno notato e che ha fatto sì che la foto fosse molto diffusa e condivisa.

Anche Mario Cusitore, come molti altri volti del mondo dello spettacolo si stanno godendo l’estate. Questo è ciò che ha deciso di fare dopo che è stato uno dei protagonisti dello studio di Uomini e Donne, programma in cui ha voluto corteggiare Ida Platano anche se non è stato in grado di riuscire nel suo scopo. A un certo punto si è trovato costretto a lasciare il programma a seguito dell’ennesima segnalazione sul suo conto in cui si affermava che sarebbe stato visto accanto ad un’altra donna.

Nonostante quest’avventura sia terminata, per il momento, Mario Cusitore continua ad avere un gran seguito sui social, luogo in cui spesso viene mostrato insieme ad alcuni dei suoi amici, compreso lo stesso Ernesto Russo. Nel corso delle ultime ore, il corteggiatore ha postato sui social uno scatto in cui indossava soltanto il costume e dove andava così a documentare una giornata al mare insieme agli amici. Ed è proprio questa foto che ha fatto sì che i suoi follower, compresi gli haters, si potessero scatenare. Ecco che cosa è successo.

Mario Cusitore in costume, ecco il dettaglio che scatena il web

Le foto di Mario Cusitore in costume da bagno hanno scatenato molti commenti da parte dei vari utenti che hanno visto il fisico dell’ex corteggiatore non del tutto in forma.

Infatti, in base a ciò che ha scritto qualcuno, pare che Mario sarebbe “troppo grasso” andando così poi a scatenare la reazione di Cusitore che ha deciso di replicare nell’immediato. Accanto alla foto del corteggiatore in costume da bagno, ci sono degli utenti che hanno fatto notare che in questo scatto Mario stia trattenendo il fiato proprio per cercare di apparire più magro.

Molte sono le critiche a cui lo stesso ex tronista ha voluto replicare affermando che da sempre quella pancetta lo accompagna anche se in quello scatto non sta trattenendo il fiato come molti suppongono.

Orgoglioso del suo corpo l’ex di Uomini e Donne desidera così di mettere a tacere gli haters godendosi l’estate. Ufficialmente ancora senza una donna al suo fianco, Mario è uno dei nomi papabili per il trono della stagione di Uomini e Donne che inizierà a settembre anche se potrebbe accadere che si possa assistere al suo ritorno in vesti diversi, e quindi non come tronista ma in qualità di cavaliere del trono over, luogo in cui potrebbe rivedere Ida Platano.