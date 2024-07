Fedez tra controlli e analisi, come sta ora e cosa dicono i medici: lo ha fatto di nuovo

Le condizioni di Fedez continuano a preoccupare tanti fan in Italia: come sta il noto rapper, l’annuncio sulla sua salute

Su Fedez e di Fedez, ne abbiamo lette tante negli ultimi anni. Dai successi musicali alla separazione con Chiara Ferragni fino alle nuove fiamme, il rapper è sempre molto discusso, tra chi lo ama e gli haters più convinti, ma con la certezza che le sue condizioni di salute creino ansia e preoccupazione in molti fan.

Dopo il tumore, infatti, nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare anche un’emorragia interna, per cui è stato ricoverato negli scorsi giorni al Policlinico di Milano, per poi essere dimesso già il giorno successivo. C’è chi aveva parlato addirittura di abuso di alcol e droghe, ma proprio il cantante aveva smentito in maniera categorica questa ricostruzione.

Di sicuro, Fedez sta passando le sue vacanze in Sardegna in una villa a Porto Cervo, mentre non si smette di parlare di lui. Si è esposto ai microfoni dell’AdnKronos anche un suo ex medico, Marco Antonio Zappa, chirurgo che l’aveva operato anche nel 2023 per il sanguinamento di due ulcere: “Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo“, ha dichiarato.

Come sta Fedez e l’ultimo aggiornamento social del rapper

L’anastomosi gastrodigiunale a cui si è sottoposto Fedez può portare questo tipo di complicazioni, anche ripetute e a distanza di tempo, per cui il mistero sulle sue condizioni di salute dovrebbe essere chiarito già così. Il 15 luglio, però, ci ha pensato proprio il cantante a placare le acque con una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

In primo piano c’è il braccio tatuatissimo del rapper con un ago cannula infilzata e un infermiere impegnato nel sottoporlo a tutti i controlli del caso. Le sue parole in sovraimpressione hanno rassicurato tutti: “Check prima di partire. Prossimi dj set confermati. Daje“.

Insomma, i prossimi appuntamenti sono confermati e nell’estate non dovrebbero essere per nulla pochi. I fan, ma anche i suoi bambini, possono stare tranquilli: dopo le ultime complicazioni, Fedez è pronto a tornare più forte di prima, ma con la certezza che si continuerà comunque a parlare di lui, nel bene e nel male.