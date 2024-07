Alex e Vittoria si sono lasciati a Temptation Island 2024? Dove e con chi è stato beccato lui

Spunta un’indiscrezione bomba su Alex e Vittoria, una delle coppie di “Temptation Island 2024”. La segnalazione non lascia spazio a dubbi.

“Temptation Island 2024” era certamente uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, vero fiore all’occhiello per Mediaset, che sa di poter ottenere ascolti altissimi in un periodo in cui sulla concorrenza vanno in onda soprattutto repliche.

Le aspettative effettivamente non sono state deluse, anzi il riscontro registrato è migliore delle attese più rosee, visto che gli ascolti crescono puntata dopo puntata, a conferma di come ci si sintonizzi su Canale 5 non solo per la curiosità tipica della puntata di esordio. Già da ora emergono alcune indiscrezioni su una delle coppie, quella formata da Alex e Vittoria, se confermata non ci sarebbero dubbi su come possa essere andata tra loro in Sardegna.

Il format, come sanno bene i fedelissimi del reality, viene infatti registrato in anticipo, per questo tutti i protagonisti sono obbligati a mantenere il riserbo su quali siano le decisioni prese, almeno fino a che non si sia conclusa la messa in onda. A loro è ovviamente vietato anche utilizzare i social, da cui potrebbero emergere indizi importanti, anche se non sono ovviamente tenuti a restare chiusi in casa.

La segnalazione shock su Alex e Vittoria di “Temptation Island 2024”

Fino ad ora il pubblico di “Temptation Island 2024” ha conosciuto solo parzialmente Alex e Vittoria, di loro si è parlato poco, ma a esserne dispiaciuti non sono in tanti, molti li ritengono una coppia costruita, che non sembra avere reazioni spontanee. E infatti recentemente c’era stato chi li ha definiti “una coppia fake”, che aveva chiuso la loro relazione da tempo, ma pur di ottenere visibilità si sarebbero messi d’accordo tra loro per partecipare al programma. Su questo non ci sono certezze, ma sicuramente l’ultima segnalazione che li riguarda potrebbe confermare, almeno indirettamente, questo scenario.

Fino ad ora abbiamo visto il ragazzo sempre più vicino alla single Nicole, a cui ha confessato di provare un forte interesse, sicuramente non una mossa ideale per chi dovrebbe essere innamorato della fidanzata. Non sarebbe però la prima volta che chi partecipa al reality decida poi di approfondire la conoscenza con una delle tentatrici, come era capitato proprio un anno fa con Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Tra loro, però, la situazione sarebbe andata in maniera diversa, secondo quanto riferito dall’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione a riguardo da una sua follower.

“Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino al 1° agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice!“. Non è detto ovviamente che la segnalazione sia attendibile, così come non sappiamo se la single a cui si fa riferimento sia effettivamente Nicole, per questo non può che essere necessario attendere la puntata.

Chi non riesce a resistere può stare tranquillo, Mediaset ha scelto di anticipare l’ultimo appuntamento con “Temptation Island 2024” a giovedì 26 luglio, giorno in cui ogni dubbio sarà risolto. Non solo, chi ama il programma non dovrà stare a digiuno a lungo, a settembre arriverà una nuova edizione con altri protagonisti.