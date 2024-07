“Non posso fare una vera vacanza”: Mario Cusitore a cuore aperto. Poi annuncia la reunion – Video

Mario Cusitore, ex corteggiatore di Uomini e Donne, confessa: “Non posso fare una vacanza vera…” Poi annuncia la reunion.

Tra i volti che più si sono distinti nell’ultima edizione di Uomini e Donne c’è sicuramente Mario Cusitore. Lo speaker radiofonico ha corteggiato Ida Platano, è arrivato ad un passo dalla scelta, ma alla fine l’ex dama ha preferito lasciare il daytime di Maria de Filippi da sola. Nel corso del programma infatti sono arrivate per Mario diverse segnalazioni, è stato avvistato con altre donne e questo ha messo in allerta Ida.

La tronista era molto attratta da lui e per molti era la sua scelta, ma non è riuscita a fidarsi. In seguito Mario ha avuto più di un confronto con la Platano, ma fra i due non c’è mai stato nulla. Resta da capire se entrambi saranno presenti alla nuova edizione di Uomini e Donne, che inizierà dopo l’estate. Per il momento non ci sono certezze in merito. Intanto Cusitore approfitta della popolarità conquistata grazie alla partecipazione al programma di Maria de Filippi per dare maggiore visibilità ai suoi profili social.

In un recente video Mario ha risposto ad alcuni fan che gli hanno chiesto quando e dove andrà in vacanza. Alcuni follower sperano di incontrarlo, ma la risposta dell’ex corteggiatore ha sorpreso tutti: “Non posso fare una vera vacanza ma…” Lo speaker ha rivelato che non farà una vacanza prolungata, ma si concederà solo qualche giorno di relax. Cusitore andrà in Puglia, nei giorni a ridosso di Ferragosto, a trovare un caro amico, un volto noto al pubblico di Uomini e Donne.

Mario Cusitore: “Andrò qualche giorno a trovare…”

L’ex corteggiatore di Ida Platano è molto attivo sui social e grazie a Uomini e Donne i suoi follower sono aumentati vertiginosamente. Mario condivide diversi momenti del suo lavoro, ma anche della vita privata e non manca di avere un contatto diretto con i fan.

Cusitore ha rivelato che andrà in vacanza solo qualche giorno: “Una vacanza vera proprio non la posso fare per motivi lavorativi, ma dal 12 al 18 Agosto andrò a trovare nel Salento un caro amico…“ L’ex corteggiatore non rivela il nome dell’amico misterioso ma a quanto pare si tratta dell’ex cavaliere del trono over Marco Antonio Alessio.

I due hanno legato dietro le quinte di Uomini e Donne e tra loro è nata un’amicizia speciale. Oltre che con Marco Antonio, Cusitore è diventato amico anche di Ernesto Russo. Quest’ultimo ha prima corteggiato Ida e poi si è tirato indietro e ha chiesto di rimanere nel programma come cavaliere. Anche per quest’ultimo il percorso nel daytime sembra essersi concluso.