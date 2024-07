Oroscopo estate 2024: chi sarà in piena crisi economica e chi invece troverà l’amore. Cosa riserva il destino a questi segni

L’estate 2024 regalerà molto e toglierà altrettanto: mentre per alcuni le finanze si assottigliano, altri segni vivranno una bellissima storia d’amore.

Il periodo estivo è sicuramente quello in cui l’amore sboccia più di frequente e con la stessa facilità si spendono molti soldi. Per questo motivo alcuni segni perderanno denaro e altri guadagneranno in felicità.

Sia i segni benedetti sia quelli trascurati dalle stelle però dovranno fare molta attenzione: l’estate sarà costellata da occasioni da prendere al volo e da non lasciarsi scappare perché sarebbe un vero peccato.

Oroscopo Estate 2024: Amore e Soldi

ARIETE – I nati sotto questo segno conoscono continui alti e bassi nel settore finanziario perché non sono bravi amministratori. Nel corso dell’estate perderanno o spenderanno molti soldi, probabilmente a causa di scelte sbagliate sul lavoro oppure a causa di una pessima gestione delle finanze. C’è poco da fare: le cose miglioreranno solo a Settembre inoltrato.

LEONE – I nati sotto questo segno sono un po’ spendaccioni e quindi non stupisce che l’estate 2024 vedrà il loro portafogli svuotarsi inesorabilmente. Probabilmente non se ne accorgeranno nemmeno, troppo impegnati a godersi la vita e a farsi notare, ma di sicuro risentiranno di questo atteggiamento un po’ irresponsabile alla fine dell’estate, quando l’ubriacatura di ottimismo sarà finita.

SCORPIONE – In genere lo Scorpione tiene sempre tutto sotto controllo, soprattutto quando si tratta di amore e di soldi. Nel corso di quest’estate però fallirà nel suo intento, in particolare per quanto riguarda il settore economico: forse spenderà troppo o deciderà di concedersi qualche sfizio in più che però, inevitabilmente, lo renderanno più povero!

BILANCIA – I nati sotto il segno della Bilancia saranno travolti da un’ondata d’amore e ne avevano davvero tanto bisogno. Molto probabilmente cominceranno una relazione appassionante con una persona conosciuta da poco oppure si dedicheranno agli affetti familiari migliorando la relazione con tutte le persone più importanti della sua vita. In ogni caso sarà un’estate piena d’amore.

SAGITTARIO – I nati sotto questo segno sono sempre alla ricerca di cambiamenti e di nuove esperienze di qualsiasi tipo. Sono in genere estremamente ottimisti, soprattutto quando si tratta d’amore e di lavoro e, secondo le stelle, nel corso dell’estate faranno molto bene ad esserlo. Il destino riserverà loro una bellissima sorpresa romantica verso la fine dell’estate e si ritroveranno a essere inaspettatamente più felici di quanto siano mai stati. Attenzione a non sprecare quest’occasione così preziosa!