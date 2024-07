Test per conoscere chi sei veramente: scegli una meta turistica e scoprirai tutta la verità

I test psicologici sono giochi molto divertenti, svelano qualche informazione in più sulla personalità e sono ancora più piacevoli se fatti in compagnia.

È tempo di vacanze e quindi di relax, riposo ma anche divertimento, a seconda delle preferenze. Sicuramente le ferie estive rappresentano una pausa e un distacco dalla routine lavorativa e di conseguenza servono a rigenerare mente e corpo.

Proprio in tema di vacanze oggi proponiamo un test che può rivelare qualcosa in più sulle peculiarità caratteriali. In fondo, basta chiedersi come mai quando pensiamo a una vacanza ci vengono subito in mente alcuni luoghi piuttosto che altri.

Ecco che con questo divertente gioco psicologico possiamo approfondire e capire qualcosa in più su come ci approcciamo alla vita, alle relazioni sentimentali e alla crescita personale. Il quiz è facilissimo, basta scegliere la location che attira di più, senza pensarci troppo, e poi leggere il responso. Ancora meglio se si fa in compagna, così da confrontare i risultati.

Guarda le immagini e scegli la tua destinazione preferita, il test ti svela chi sei veramente

L’immagine proposta invita a scegliere d’istinto la meta ideale delle vacanze tra Tunisia, Croazia e Grecia, tutte location davvero belle e come possiamo facilmente intuire preferite da chi ama il mare. Già questo è un primo indizio, perché a livello psicologico il mare – e l’acqua in generale – rappresenta la vita ma anche la parte più profonda dell’inconscio, quella segreta o ancora non esplorata.

Nei sogni, ad esempio, acque cristalline rimandano a una psiche serena, mentre onde alte e tempeste, o acque inquinate suggeriscono timori e paure profonde, anche dell’ignoto e del cambiamento. Andiamo dunque a scoprire i responsi di ognuna delle immagini del test.

Immagine numero 1 – Tunisia

Se hai scelto questa location significa che sei attratto dall’esotico in generale, sia per quanto riguarda le mode che il cibo e i profumi. Nella foto il mare è lontano e in primo piano c’è la struttura dell’hotel, e questo significa che in realtà non ami gettarti in nuove esperienze fino a che non hai valutato tutti i pro e i contro. Ti fai convincere dagli stereotipi ma sai bene che dentro di te c’è una personalità unica tutta da scoprire, serve solo un po’ di coraggio.

Immagine numero 2 – Croazia

L’acqua cristallina e trasparente di questa foto ti ha attratto subito? Significa che sei una persona che ama l’avventura e preferisci vivere lontano dalla confusione e dal caos. La presenza dello scoglio, però, suggerisce che non riesci ad abbandonare completamente i tuoi punti di riferimento abituali e ciò innesca un conflitto. Solamente provando più esperienze potrai decidere se guardare il mondo dall’alto o tuffartici di testa.

Immagine numero 3 – Grecia

Infine, se hai scelto la Grecia significa che ami tutto ciò che è di tendenza, ma il dettaglio del tramonto indica che la tua mente e forse anche il tuo cuore hanno bisogno di una pausa. Il sole che cala lentamente dietro l’orizzonte rappresenta il desiderio inconscio di mettere un punto alla frenesia, per poi risorgere nuovamente più splendenti che mai.